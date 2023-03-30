Что думают актеры “Бригады” о сериале 20 лет спустя

Первая серия сериала “Бригада” вышла в сентябре 2002 года. С тех пор прошло много времени, а актеры, которые сыграли главные роли, запомнились зрителям и по другим проектам. С тех пор у них поменялись профессиональные интересы и отношение к культовому сериалу.

Фото: Кадр из сериала "Бригада" Кадр из сериала "Бригада"

О том, как теперь относятся к “Бригаде” актеры, сыгравшие главные роли, в материале “Рамблера”.

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Сергей Безруков

Безруков сыграл главную роль в сериале, и до сих пор многие вспоминают его образ Саши Белого, который ему удалось удачно воплотить в жизнь. Сам актер с удовольствием вспоминает работу над проектом и высказывается о нем только в положительном ключе.

«Я хочу сказать, что я никогда негативно не относился к "Бригаде". Я негативно отношусь к любому продолжению»

Сам он отметил, что не хотел бы возвращаться к роли Саши Белого и считает, что история четверых друзей уже закончена окончательно.

Павел Майков

Исполнитель роли Пчелы не согласен со своим коллегой и стыдится роли в “Бригаде”. Еще несколько лет спустя после выхода проекта он сохранял образ Пчелы и в жизни, а самому актеру предлагали играть исключительно бандитов.

Однако Майкова волнует больше то, что даже спустя 20 лет зрители продолжают ассоциировать его с героем сериала. Ни одна роль в новом проекте не может перебить образ Пчелы, и это клеймо не нравится актеру. Поэтому вспоминать о тех временах он не любит.

Дмитрий Дюжев

Благодаря сериалу актер Дмитрий Дюжев смог прославиться на большую аудиторию. Ему досталась роль Космоса и миллионы фанаток. Сам он не дает никаких оценок сериалу, но отметил, что был бы не против сыграть Космоса еще раз. По словам Дюжева, ему было бы интересно проанализировать, как бы изменился его герой спустя 20 лет.

“Любой персонаж, который был когда-то сыгран, должен быть проанализирован, пролонгирован в процессе подготовки. Нужно понять, что он пережил, что с ним произошло, как изменилась его медицинская карта”

Владимир Вдовиченков