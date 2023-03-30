Выступая на ежегодном обеде Women In Film & Television в Нью-Йорке, голливудская звезда Шэрон Стоун рассказала о притеснениях, с которыми столкнулась в связи со съемками в «Основном инстинкте». Соответствующая новость появилась на портале Page Six.

По словам актрисы, за роль в триллере «Основной инстинкт» она получила гонорар в размере $500 тысяч. Он был значительно меньше зарплаты ее партнера по фильму Майкла Дугласа.

«Майкл Дуглас заработал 14 миллионов долларов. Я была новичком, а он был очень большой звездой», — рассказала Стоун.

Также звезду огорчило поведение линейного продюсера проекта Пола Верховена. Со слов актрисы, он ошибочно называл ее Карен все время, пока длилась работа над картиной.

«Даже на губернаторском балу [после вручения Оскара – прим. ред.] он все еще называл меня Карен»! — заявила актриса.

Шэрон призналась, что это обстоятельство повлекло сильные переживания.