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3 часа назад

Шэрон Стоун призналась, что получила всего $500 тысяч за съемки в «Основном инстинкте»

Мира Маркина

Выступая на ежегодном обеде Women In Film & Television в Нью-Йорке, голливудская звезда Шэрон Стоун рассказала о притеснениях, с которыми столкнулась в связи со съемками в «Основном инстинкте». Соответствующая новость появилась на портале Page Six.

По словам актрисы, за роль в триллере «Основной инстинкт» она получила гонорар в размере $500 тысяч. Он был значительно меньше зарплаты ее партнера по фильму Майкла Дугласа.

«Майкл Дуглас заработал 14 миллионов долларов. Я была новичком, а он был очень большой звездой», — рассказала Стоун.

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Также звезду огорчило поведение линейного продюсера проекта Пола Верховена. Со слов актрисы, он ошибочно называл ее Карен все время, пока длилась работа над картиной.

«Даже на губернаторском балу [после вручения Оскара – прим. ред.] он все еще называл меня Карен»! — заявила актриса.

Шэрон призналась, что это обстоятельство повлекло сильные переживания.

Ранее «Рамблер» писал о размере пенсии Александра Збруева.

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