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1 час назад

Кирилл Серебренников представит премьеру "Лоэнгрина" Вагнера в Париже

Газета.Ruиещё 2

Российский режиссер Кирилл Серебренников 23 сентября представит в Опере Бастилии (Париж, Франция) премьеру «Лоэнгрина» Рихарда Вагнера. О дебюте режиссера в Парижской национальной опере сообщает Forbes со ссылкой на учреждение культуры.

Серебренников представит премьеру "Лоэнгрина" в Париже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В Опере отмечают, что Серебренников известен своими «поразительными творениями». В пресс-релизе также сказано, что на постановку «Лоэнгрина» Серебренникова натолкнули «размышления о войне как о машине для сокрушения тел и душ».

В постановке Серебренникова трехактовый спектакль продлится четыре часа 20 минут, его покажут на немецком языке с субтитрами на французском и английском языках. В постановке заняты меццо-сопрано Екатерина Губанова, южнокорейский бас Кванчуль Юн, главную роль исполнит польский тенор Петр Бечал.

Последний показ «Лоэнгрина» пройдет 27 октября.

Ранее сообщалось, что Большой театр во второй раз убрал из афиши балет Серебренникова «Герой нашего времени».

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