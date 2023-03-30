Серебренников представит премьеру "Лоэнгрина" в Париже

Российский режиссер Кирилл Серебренников 23 сентября представит в Опере Бастилии (Париж, Франция) премьеру «Лоэнгрина» Рихарда Вагнера. О дебюте режиссера в Парижской национальной опере сообщает Forbes со ссылкой на учреждение культуры.

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В Опере отмечают, что Серебренников известен своими «поразительными творениями». В пресс-релизе также сказано, что на постановку «Лоэнгрина» Серебренникова натолкнули «размышления о войне как о машине для сокрушения тел и душ».

В постановке Серебренникова трехактовый спектакль продлится четыре часа 20 минут, его покажут на немецком языке с субтитрами на французском и английском языках. В постановке заняты меццо-сопрано Екатерина Губанова, южнокорейский бас Кванчуль Юн, главную роль исполнит польский тенор Петр Бечал.

Последний показ «Лоэнгрина» пройдет 27 октября.