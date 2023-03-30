Асмус ответила на недовольный выкрик зрителя во время спектакля

Кристина Асмус прокомментировала провокационный выкрик зрителя во время спектакля в Театре имени Ермоловой «Леди Макбет Мценского уезда», где актриса исполняет главную роль.
Неприятный инцидент произошел в среду: во время постановки один из зрителей выкрикнул «шалава» в ее адрес. Актриса узнала об этом от подписчиков, во время спектакля она не услышала слов недовольного зрителя.
«Не знаю, не слышала. У меня был секс на лестнице в этот момент», - ответила Асмус.
После выхода фильма «Текст» Асмус также подверглась критике за откровенную сцену секса.
Тверской районный суд Москвы в сентябре прошлого года прекратил производство по административному делу в отношении актрисы Кристины Асмус по обвинению в дискредитации российской армии. Судья пришел к выводу, что состав преступления отсутствует, кроме того, со стороны органов дознания допущены многочисленные нарушения, передает НСН.