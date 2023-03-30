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1 час назад

Кристина Асмус ответила на недовольный выкрик зрителя во время спектакля

Национальная Служба Новостейиещё 1

Кристина Асмус прокомментировала провокационный выкрик зрителя во время спектакля в Театре имени Ермоловой «Леди Макбет Мценского уезда», где актриса исполняет главную роль.

Асмус ответила на недовольный выкрик зрителя во время спектакля
Фото: nsn.fmnsn.fm

Неприятный инцидент произошел в среду: во время постановки один из зрителей выкрикнул «шалава» в ее адрес. Актриса узнала об этом от подписчиков, во время спектакля она не услышала слов недовольного зрителя.

«Не знаю, не слышала. У меня был секс на лестнице в этот момент», - ответила Асмус.

После выхода фильма «Текст» Асмус также подверглась критике за откровенную сцену секса.

Тверской районный суд Москвы в сентябре прошлого года прекратил производство по административному делу в отношении актрисы Кристины Асмус по обвинению в дискредитации российской армии. Судья пришел к выводу, что состав преступления отсутствует, кроме того, со стороны органов дознания допущены многочисленные нарушения, передает НСН.

Актеры,Кристина Асмус,
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