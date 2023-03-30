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40 минут назад

Выигравший на кинофестивале во Франции российский режиссер не знала об участии

Lenta.ru

Российский режиссер Алиса Ерохина, снявшая фильм «Накануне», заявила, что не знала об участии картины во французском кинофестивале L'Europe autour de l'Europe и получении там двух наград. Об этом она сообщила в разговоре с РИА Новости.

Выигравший на кинофестивале во Франции российский режиссер не знала об участии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кинематографистка рассказала, что заявку на участие в конкурсе подали продюсеры картины. «Я сама не знала, что мой фильм участвует в этом фестивале. Более того, я даже не знала, что выиграла в двух номинациях. Сегодня утром проснулась, увидела СМС от продюсера, не поняла и продолжала спать. А уже позже осознала, что мы выиграли», — поделилась Ерохина.

Режиссер добавила, что была счастлива оттого, что у фильма появилась «международная судьба». «Картина — это универсальная история о взрослении подростка, когда он осознает серьезные проблемы. Герой переживает все это. Крайне приятно, что появилась возможность донести эту историю до не только российского зрителя», — подчеркнула кинематографистка.

Фильм российско-французского производства «Накануне» повествует о жаждущем справедливости подростке, который хочет застрелить любовницу отца. Главные роли в ленте исполнили Дарья Екамасова, Артем Яковлев, Вероника Жукова и другие.

Ранее сообщалось, что Ерохина стала лауреаткой в таких призовых категориях, как Luna — приз студенческого жюри, и Sauvage — специальное упоминание. В программу L'Europe autour de l'Europe, который завершился в Париже 28 марта, входят авторские картины известных и начинающих режиссеров.

Актеры,Вероника Жукова,Дарья Екамасова,Артем Яковлев,
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