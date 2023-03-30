Актер театра и кино Станислав Садальский оказался на обследовании в больнице. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Актер признался, что страдает из-за "плохих" вен на руках, и поэтому капельницы и уколы в вену становятся для него проблемой.

По его словам, медицинские манипуляции сложно проводить тем, у кого незаметные, хрупкие и тонкие вены

В больнице, где он сейчас находится, есть специальный прибор, который моментально находит место для укола, рассказал Садальский. Артист отметил, что, будь он министром здравоохранения, то поручил бы закупить во все больницы страны "такой приборчик".