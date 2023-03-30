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1 час назад

Актер Крис Пратт посоветовал хейтерам дважды посмотреть экранизацию Super Mario Bros

Слово и Дело

Американский актер Крис Пратт, наиболее известный по ролям в кинокомиксах серии «Стражи Галактики», а также фильмах «Мир юрского периода» и «Пассажиры», посоветовал хейтерам дважды посмотреть фильм «Братья Супер Марио в кино».

Пратт посоветовал хейтерам дважды посмотреть экранизацию Super Mario Bros
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Говоря об опасениях зрителей, что его участие в озвучке не пойдет картине на пользу, Пратт выразил понимание, что эта картина важна многим поклонникам Super Mario Bros.

«Это саундтрек к вашей юности. Вы не хотите, чтобы кто-то пришел и цинично уничтожил его, чтобы получить деньги за фильм. Я полностью понимаю это, вы не хотите, чтобы это произошло, и так много сердец, душ и умов посвятили себя тому, чтобы этого не случилось», — цитирует его Comic Book.

В заключение Пратт рекомендовал хейтерам несколько раз посмотреть ленту с его участием, прежде чем переходить к ее критике. И сделать это они смогут уже 7 апреля, когда фильм выйдет в прокат.

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