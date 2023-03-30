Пратт посоветовал хейтерам дважды посмотреть экранизацию Super Mario Bros

«Это саундтрек к вашей юности. Вы не хотите, чтобы кто-то пришел и цинично уничтожил его, чтобы получить деньги за фильм. Я полностью понимаю это, вы не хотите, чтобы это произошло, и так много сердец, душ и умов посвятили себя тому, чтобы этого не случилось», — цитирует его Comic Book.