Пратт посоветовал хейтерам дважды посмотреть экранизацию Super Mario Bros

Американский актер Крис Пратт, наиболее известный по ролям в кинокомиксах серии «Стражи Галактики», а также фильмах «Мир юрского периода» и «Пассажиры», посоветовал хейтерам дважды посмотреть фильм «Братья Супер Марио в кино».
Говоря об опасениях зрителей, что его участие в озвучке не пойдет картине на пользу, Пратт выразил понимание, что эта картина важна многим поклонникам Super Mario Bros.
«Это саундтрек к вашей юности. Вы не хотите, чтобы кто-то пришел и цинично уничтожил его, чтобы получить деньги за фильм. Я полностью понимаю это, вы не хотите, чтобы это произошло, и так много сердец, душ и умов посвятили себя тому, чтобы этого не случилось», — цитирует его Comic Book.
В заключение Пратт рекомендовал хейтерам несколько раз посмотреть ленту с его участием, прежде чем переходить к ее критике. И сделать это они смогут уже 7 апреля, когда фильм выйдет в прокат.