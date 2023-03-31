Рассела Кроу не позвали сниматься во втором «Гладиаторе»

58-летний актёр напомнил, что его герой Максимус Децим Меридий погиб в конце первого фильма.
Рассел Кроу не появится в сиквеле исторического боевика 2000-го года «Гладиатор». Об этом он рассказал в беседе с ET, когда его спросили о предстоящем проекте Ридли Скотта. По словам Кроу, он – величайший режиссёр из когда-либо существовавших. И что касается продолжения истории, то Скотт собирается переосмыслить её и сделать вторую часть не менее, а может, и более фееричной, чем первая. Фильм был признан по итогам 2000-го года лучшим и премирован «Оскаром».
«Я, на самом деле, многого не знаю. Мы ужинали (с Ридли) пару раз после объявления, но мы, на самом деле… не говорили об этом. Это не моё дело. Меня там нет. Я нахожусь шесть футов под землёй», - добавил он, напомнив о гибели своего героя из оригинальной картины, римского полководца Максимуса, разжалованного в гладиаторы. Ранее сообщалось, что во втором «Гладиаторе» снимутся Пол Мескал, Дэнзел Вашингтон, Барри Кеоган и др.