Рассела Кроу не позвали сниматься во втором «Гладиаторе»

58-летний актёр напомнил, что его герой Максимус Децим Меридий погиб в конце первого фильма.

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Рассел Кроу не появится в сиквеле исторического боевика 2000-го года «Гладиатор». Об этом он рассказал в беседе с ET, когда его спросили о предстоящем проекте Ридли Скотта. По словам Кроу, он – величайший режиссёр из когда-либо существовавших. И что касается продолжения истории, то Скотт собирается переосмыслить её и сделать вторую часть не менее, а может, и более фееричной, чем первая. Фильм был признан по итогам 2000-го года лучшим и премирован «Оскаром».