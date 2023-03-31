$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Бен Аффлек собирается сыграть в фильме братьев Сэфди вместе с Адамом Сэндлером

runews24.ru

Сейчас Аффлек ведёт переговоры о своём участии в фильме от режиссёров Бенни и Джоша Сэфди. Кинокартина пока не имеет названия, она будет снята для Netflix.

Аффлек сыграет в фильме братьев Сэфди вместе с Сэндлером
Фото: runews24.rurunews24.ru

Журналист Джефф Снайдер сообщил в соцсетях, что главную роль в фильме исполнит Адам Сэндлер.

Также Deadline пишет, что в кинокартине собирается сняться и рэп-исполнительница Megan Thee Stallion.

Сюжет нового фильма пока неизвестен. Есть данные, что история расскажет о коллекционировании спортивных карточек. Все события будут происходить в 90-х годах.

Съёмки фильма планируют начать летом. Братья Сэфди снимут и спродюсируют кинокартину по собственному сценарию.

Актеры,Адам Сэндлер,Бен Аффлек,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий