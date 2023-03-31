Аффлек сыграет в фильме братьев Сэфди вместе с Сэндлером

Сейчас Аффлек ведёт переговоры о своём участии в фильме от режиссёров Бенни и Джоша Сэфди. Кинокартина пока не имеет названия, она будет снята для Netflix.
Журналист Джефф Снайдер сообщил в соцсетях, что главную роль в фильме исполнит Адам Сэндлер.
Также Deadline пишет, что в кинокартине собирается сняться и рэп-исполнительница Megan Thee Stallion.
Сюжет нового фильма пока неизвестен. Есть данные, что история расскажет о коллекционировании спортивных карточек. Все события будут происходить в 90-х годах.
Съёмки фильма планируют начать летом. Братья Сэфди снимут и спродюсируют кинокартину по собственному сценарию.