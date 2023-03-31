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1 час назад

Актриса Елена Валюшкина ответила хейтерам фильма «Горько»

Слово и Дело

Российская актриса Елена Валюшкина в интервью для «Слово иДело» ответила на хейт по отношению к комедии «Горько».

Валюшкина ответила хейтерам фильма «Горько»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Отечественная комедия «Горько» в свое время получила противоречивые отзывы. Картину в основном положительно оценили большинство российских кинокритиков, и собрала она в прокате более 27 млн долларов. Однако среди рядовых зрителей лента приобрела репутацию скорее плохого, неудачного кино. У фильма есть немало хейтеров, которые и сейчас, спустя десять лет после премьеры, готовы его покритиковать.

Исполнительница одной из главных ролей в фильме Елена Валюшкина в интервью для «Слово и Дело» призналась, что ее расстраивают такие обсуждения. Она отметила, что фильм делался с любовью и благодарностью к родителям.

«Когда обсуждают с отрицательной стороны, то очень переживаю. Недавно снималась с молодым актером, который категорически не принимает фильм "Горько". Я даже от неожиданности не знала, что ему ответить. Мне всегда интересно, что в голове у таких людей, которым фильм "Горько" не нравится. Он снят с такой нежностью, в память о наших родителях и с такой благодарностью. Каждый кадр пропитан любовью и юмором. Как его можно не любить? Как можно считать его каким-то пошлым, скучным, грязным и прочими плохими эпитетами, которыми его награждают? Не знаю даже. Очень его люблю», — призналась актриса.

Актеры,Елена Валюшкина,
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