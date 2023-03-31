Валюшкина ответила хейтерам фильма «Горько»

«Когда обсуждают с отрицательной стороны, то очень переживаю. Недавно снималась с молодым актером, который категорически не принимает фильм "Горько". Я даже от неожиданности не знала, что ему ответить. Мне всегда интересно, что в голове у таких людей, которым фильм "Горько" не нравится. Он снят с такой нежностью, в память о наших родителях и с такой благодарностью. Каждый кадр пропитан любовью и юмором. Как его можно не любить? Как можно считать его каким-то пошлым, скучным, грязным и прочими плохими эпитетами, которыми его награждают? Не знаю даже. Очень его люблю», — призналась актриса.