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17 минут назад

Умер Йохан Лейзен, актер из "Мегрэ", "Королевы Марго" и "Братства волка"

Российская Газета

30 марта скончался Йохан Лейзен, фламандский актер театра, кино и ТВ с обширной фильмографией. Как передает VRT, артист скоропостижно и внезапно для всех умер в возрасте 73 лет в родном Хасселте. Причина пока не обозначается.

Умер актер из "Мегрэ", "Королевы Марго" и "Братства волка"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Йохан Лейзен родился 19 февраля 1950 года. Его отец Берт Лейсен был директором-основателем фламандской общественной телекомпании BRT, сестра-близнец Фрай была куратором театральных фестивалей (умерла в 2020-м).

С 1974-го Лейзен учился в актерской школе Studio Herman Teirlinck. Начал театральную карьеру на голландских подмостках. Полученная роль в "Марии и Иосифе" Годара побудила артиста в 1983-м переехать во Францию.

В числе иных проектов - "Расследования комиссара Мегрэ" и "Мегрэ", "Место преступления", "Макбет", "Ромео", "Дети свинга", "Королева Марго" с Аджани, "Комиссар", "Шимански", "Король танцует", "Братство волка" Гана, "Американец" Корбейна - с Клуни, "Реквием по убийце".

Йохан Лейзен - лауреат целой вереницы наград.

Ранее сообщалось, что был найден мертвым игравший "крутых парней" 53-летний актер Роберт Галлиновски, с которым Лейзер пересекался на нескольких сериалах.

Актеры,Крутой парень,Комиссар,Макбет,Американец,
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