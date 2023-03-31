Клинт Иствуд приступил к съемкам своего последнего фильма

92-летний актер и режиссер Клинт Иствуд начал работу над своим 40-м по счету фильмом, который завершит его карьеру. Новый триллер имеет рабочее название «Присяжный №2».

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Режиссер собирается до самого конца держать подробности съемок в полном секрете. Но портал Discussion Film пишет, что главную роль сыграет «молодая голливудская звезда». Зрители пока не знакомы с этим актером, поскольку первый фильм, в котором он снялся, еще не вышел на экраны.

Герою фильма придется принять решение о своем же будущем. В зале суда он поймет, что может быть причастен к гибели жертвы. Он может обмануть правосудие или навсегда изменить свою жизнь, признавшись в преступлении.