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16 минут назад

Клинт Иствуд приступил к съемкам своего последнего фильма

Мир24

92-летний актер и режиссер Клинт Иствуд начал работу над своим 40-м по счету фильмом, который завершит его карьеру. Новый триллер имеет рабочее название «Присяжный №2».

Клинт Иствуд приступил к съемкам своего последнего фильма
Фото: Мир24Мир24

Режиссер собирается до самого конца держать подробности съемок в полном секрете. Но портал Discussion Film пишет, что главную роль сыграет «молодая голливудская звезда». Зрители пока не знакомы с этим актером, поскольку первый фильм, в котором он снялся, еще не вышел на экраны.

Герою фильма придется принять решение о своем же будущем. В зале суда он поймет, что может быть причастен к гибели жертвы. Он может обмануть правосудие или навсегда изменить свою жизнь, признавшись в преступлении.

Прокатом проекта будет заниматься студия Warner Bros.

Актеры,Клинт Иствуд,
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