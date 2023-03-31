Пью рассказала, как "издевалась над собой" на съемках "Солнцестояния"

Звезда призналась, что пыталась вжиться в роль и прожить эмоции своей героини. «Я представляла худшие вещи. Я закладывала в своей голове вещи, которые только становились все хуже и безрадостнее. Думаю, что к концу я, вероятно, издевалась над собой, чтобы добиться нужной актерской игры», — поделилась Пью.

Актриса отметила, что ранее никогда не делала ничего подобного для того, чтобы вжиться в роль. «Когда я снималась в фильме, я была так увлечена своей героиней. У меня раньше никогда не было ничего подобного ни с одним из моих персонажей. Я никогда раньше не играла кого-то, кому было так больно, и мне пришлось помещать себя в [ужасные] ситуации, которые, возможно, другим актерам не нужно проживать», — объяснила она.