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48 минут назад

Флоренс Пью рассказала, как "издевалась над собой" на съемках "Солнцестояния"

Газета.Ru

Актриса Флоренс Пью в эфире подкаста Off Menu поделилась некоторыми подробностями работы над хоррором «Солнцестояние».

Пью рассказала, как "издевалась над собой" на съемках "Солнцестояния"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда призналась, что пыталась вжиться в роль и прожить эмоции своей героини. «Я представляла худшие вещи. Я закладывала в своей голове вещи, которые только становились все хуже и безрадостнее. Думаю, что к концу я, вероятно, издевалась над собой, чтобы добиться нужной актерской игры», — поделилась Пью.

Актриса отметила, что ранее никогда не делала ничего подобного для того, чтобы вжиться в роль. «Когда я снималась в фильме, я была так увлечена своей героиней. У меня раньше никогда не было ничего подобного ни с одним из моих персонажей. Я никогда раньше не играла кого-то, кому было так больно, и мне пришлось помещать себя в [ужасные] ситуации, которые, возможно, другим актерам не нужно проживать», — объяснила она.

В фильме «Солнцестояние» (2019) режиссера Ари Астера Флоренс пью сыграла студентку колледжа Дэни Ардор, страдающую от травмы после того, как ее сестра убила родителей и совершила самоубийство. Вместе с бойфрендом она оказывается в шведской деревне, где как раз проходит национальный фестиваль. Впоследствии оказывается, что праздник непосредственным образом связан с языческим культом.

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