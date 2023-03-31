Скончался 53-летний актер криминальных сериалов

Представитель 53-летнего Роберта Галлиновски сообщил, что немецкий актер «неожиданно скончался». Об этом пишет Then 24
«Роберт, мы будем скучать по тебе», — опубликовало сообщение агентство Галлиновски на своем сайте после того, как стало известно о его смерти. Причина ухода из жизни артиста не раскрывается.
Галлиновски за время творческой карьеры играл преимущественно в криминальных сериалах, в том числе в таких, как «Закон Вольфа», «Именем закона», «Спецотряд «Кобра», «Шимански», «Криминальный кроссворд», «Криминальный отдел», «Криминалист», «Берлинские легавые». Также он был диктором радиоспектаклей и поэтом.
Актер получил образование в в Высшей школе театрального искусства «Эрнст Буш» в Берлине. После обучения он выступал на сцене Немецкого театра в Берлине.
Помимо карьеры на телевидении, Галлиновски занимался живописью. Его картины впервые были представлены в 1988 году на родине актера в Ахене. Позже картины Галлиновски были показаны на выставках в Берлине, Вольфсбурге и Веймаре.