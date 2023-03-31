Скончался 53-летний актер криминальных сериалов

Представитель 53-летнего Роберта Галлиновски сообщил, что немецкий актер «неожиданно скончался». Об этом пишет Then 24

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«Роберт, мы будем скучать по тебе», — опубликовало сообщение агентство Галлиновски на своем сайте после того, как стало известно о его смерти. Причина ухода из жизни артиста не раскрывается.

Галлиновски за время творческой карьеры играл преимущественно в криминальных сериалах, в том числе в таких, как «Закон Вольфа», «Именем закона», «Спецотряд «Кобра», «Шимански», «Криминальный кроссворд», «Криминальный отдел», «Криминалист», «Берлинские легавые». Также он был диктором радиоспектаклей и поэтом.

Актер получил образование в в Высшей школе театрального искусства «Эрнст Буш» в Берлине. После обучения он выступал на сцене Немецкого театра в Берлине.