Marvel обеспокоена арестом Мэйджерса и держит с ним связь

26 марта актёра Джонатана Мэйджерса, известного по роли Канга Завоевателя в «Человеке-муравье 3» и будущих фильмах Marvel, арестовали по подозрению в домогательствах и нападении на 30-летнюю женщину. Несмотря на все доводы адвокатов, все обвинения с актёра до сих пор не сняты: из-за этого армия США уже приостановила с ним сотрудничество.

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Представители Marvel тем временем продолжают хранить молчание по поводу невероятно важного для них инцидента. Джонатан Мэйджерс — ключевой актёр для будущих фильмов киновселенной, ведь Канг Завоеватель должен стать главным злодеем будущих «Мстителей 5». Кроме того, артист также появится во втором сезоне «Локи» и наверняка заглянет в другие проекты студии.

Как рассказал инсайдер Джефф Снайдер, в Marvel очень обеспокоены ситуацией и с момента инцидента общаются с агентом актёра. В компании надеются на быстрое разрешение конфликта, однако допускают, что всё может пойти по совсем иному сценарию. Судя по всему, речь идёт в том числе о полной замене актёра.