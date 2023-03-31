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1 час назад

Marvel обеспокоена арестом Джонатана Мэйджерса и держит связь с актёром — инсайдер

Чемпионат.com

26 марта актёра Джонатана Мэйджерса, известного по роли Канга Завоевателя в «Человеке-муравье 3» и будущих фильмах Marvel, арестовали по подозрению в домогательствах и нападении на 30-летнюю женщину. Несмотря на все доводы адвокатов, все обвинения с актёра до сих пор не сняты: из-за этого армия США уже приостановила с ним сотрудничество.

Marvel обеспокоена арестом Мэйджерса и держит с ним связь
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Представители Marvel тем временем продолжают хранить молчание по поводу невероятно важного для них инцидента. Джонатан Мэйджерс — ключевой актёр для будущих фильмов киновселенной, ведь Канг Завоеватель должен стать главным злодеем будущих «Мстителей 5». Кроме того, артист также появится во втором сезоне «Локи» и наверняка заглянет в другие проекты студии.

Как рассказал инсайдер Джефф Снайдер, в Marvel очень обеспокоены ситуацией и с момента инцидента общаются с агентом актёра. В компании надеются на быстрое разрешение конфликта, однако допускают, что всё может пойти по совсем иному сценарию. Судя по всему, речь идёт в том числе о полной замене актёра.

Тем временем Мейджорс и его адвокаты продолжают отрицать все обвинения женщины и готовы доказать его невиновность в суде.

Актеры,Лок,
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