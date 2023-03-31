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46 минут назад

Умер звезда криминальных сериалов Роберт Галлиновски

Lenta.ru

Немецкий актер, звезда криминальных сериалов Роберт Галлиновски скончался в возрасте 53 лет. Об этом пишет Then 24.

Умер звезда криминальных сериалов Роберт Галлиновски
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Роберт, мы будем скучать по тебе», — сообщается на стайте агентства Галлиновски. Причина смерти артиста не раскрывается.

Роберт Галлиновски за время творческой карьеры исполнял роли преимущественно в остросюжетных многосерийных фильмах, в том числе в таких, как «Закон Вольфа», «Спецотряд «Кобра», «Шимански», «Криминалист» и многих других. Также он был поэтом и диктором радиоспектаклей.

Помимо работы на телевидении, Галлиновски занимался живописью. Его художественные работы впервые были представлены в 1988 году на родине актера в городе Ахене. Полотна Галлиновски представлялись на выставках в Берлине, Вольфсбурге и Веймаре.

Актеры,Кобра,Роберт Галлиновски,
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