Умер звезда криминальных сериалов Роберт Галлиновски

Немецкий актер, звезда криминальных сериалов Роберт Галлиновски скончался в возрасте 53 лет. Об этом пишет Then 24.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Роберт, мы будем скучать по тебе», — сообщается на стайте агентства Галлиновски. Причина смерти артиста не раскрывается.

Роберт Галлиновски за время творческой карьеры исполнял роли преимущественно в остросюжетных многосерийных фильмах, в том числе в таких, как «Закон Вольфа», «Спецотряд «Кобра», «Шимански», «Криминалист» и многих других. Также он был поэтом и диктором радиоспектаклей.