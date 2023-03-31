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26 минут назад

Звезда «Белого лотоса» рассказала о мешающем съемкам заболевании

Lenta.ru

32-летняя американская актриса, звезда сериала «Белый лотос» Меган Фэйи рассказала о хроническом заболевании, мешающем съемкам. Ее цитирует People.

Звезда «Белого лотоса» рассказала о мешающем съемкам заболевании
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Фэйи, она любит активное времяпрепровождение на свежем воздухе, включая бег, походы и йогу, однако из-за сильных приступов аллергии иногда не может ни спокойно находиться на природе, ни сниматься. «Я страдала от сезонной аллергии всю жизнь, это изнурительно. Когда не можешь остановиться и все время чихаешь, просто хочется умереть. Настоящее отчаяние», — призналась актриса. Для купирования симптомов аллергии она использует специальный назальный спрей, но он помогает не на сто процентов.

Аллергия может настигнуть Фэйи внезапно — например, на незнакомой съемочной площадке.

«Если не можешь справиться с аллергией, просто страдаешь или переносишь съемки, а это очень дорого», — поделилась она проблемой. Актриса отметила, что на съемках «Белого лотоса» в Италии аллергии у нее не было.

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