7 безумных фейков о звездах, в которые все поверили

Знаменитостям порой приходится несладко: в Сети обсуждают не только все их взлеты и падения, но и то, чего никогда не было, — от двойников до трагических смертей.

Фото: Super.ru Super.ru

И происходит это отнюдь не 1 апреля. Так что звездам в этих случаях совсем не до смеха!

Видео дня

Фейк № 1: Майкл Джексон жив

Новость о смерти короля поп-музыки стала настоящим шоком для многочисленных поклонников. Но вскоре артиста якобы стали замечать и в Соединенных Штатах, и в Париже. «Появление» Майкла в столице Франции даже удалось запечатлеть на видео, что вызывало больше доверия. Дипфейков тогда еще не было. Все бы ничего, но на ролике толком не видно лица, да и не стал бы певец, прячась от всего мира, одеваться в своей фирменной манере, селиться в центре и закупаться в бутиках. Тем не менее многие поклонники хотели бы верить, что он жив до сих пор и решил начать новую жизнь без лишнего внимания. Учитывая, сколько двойников Майкла до сих зарабатывают на его образе, увидеть нечто подобное можно в любой точке мира.

Фейк № 2: Дуэйн «Скала» Джонсон погиб на съемках

Дуэйн «Скала» Джонсон был не в восторге, когда узнал о том, что он скончался во время съемок фильма. Актер пригрозил «надрать задницу своей мертвой ногой» человеку, который распустил слухи о его смерти. «Шутнику» повезло, что Дуэйн не воплотил свое обещание в жизнь, иначе автору новости пришлось бы несладко: рост актера под два метра, а вес — больше сотни килограммов.

Фейк № 3: Аврил Лавин подменили

Все без исключения фанаты могли заметить, что со звездой происходит что-то неладное. В 2018 году Аврил призналась, что несколько лет боролась с серьезным недугом — болезнью Лайма. «Я смирилась со смертью и чувствовала, как мое тело отключается», — писала она. Но к тому времени у фанатов родилось множество теорий. История о том, что Аврил Лавин умерла 2003 году и с тех пор ее подменяет двойник, набрала популярность в Сети. А учитывая реальные изменения из-за болезни, в эту сомнительную теорию было проще поверить. В пользу реалистичности сыграли и фейковые подробности подмены. Якобы дублершу звали Мелисса Ванделла. К счастью, знаменитость жива и в данный момент вполне здорова. А Мелисса — не что иное, как плод воображения поклонников.

Фейк № 4: Джеки Чан скончался от сердечного приступа (два раза подряд)

Звезда блокбастеров Джеки Чан оказался весьма продуктивным. В 2011 году ему пришлось «умереть» дважды за год. Сперва сообщалось, что у актера сердечный приступ. Тогда фанатов поспешил успокоить менеджер знаменитости, который опубликовал опровержение на своей странице в Facebook (запрещен РФ). Но буквально через несколько месяцев в той же соцсети появилась мемориальная группа под названием «Покойся с миром, Джеки Чан». Новость снова разлетелась по миру, и на этот раз развенчать фейк пришлось самому актеру — он опубликовал фотоснимок со свежей газетой.

Фейк № 5: Николас Кейдж разбился на мотоцикле

Фейковая смерть однажды настигла и Николаса Кейджа. Скрин с недобросовестного сайта, который таким образом пытался заработать на трафике, завирусился в Сети. Видимо, поклонники настолько были шокированы трагической вестью, что не обращали внимание на сомнительный источник новости. Как это часто бывает, убедительную ложь сопровождали детали — фото с похорон и подробности происшествия. Якобы Николаса доставили в местную больницу на вертолете.

Фейк № 6: Рассел Кроу упал со скалы

Рассела Кроу уже было начали поминать в Твиттере — со скоростью света распространилась новость, что звезда «Гладиатора» упал со скалы и насмерть разбился. К горюющим фанатам присоединился сам актер, благо Рассел воспринял ситуацию с юмором и разразился соответствующим сообщением: «Не могу ответить на ваши твиты, потому что навернулся со скалы в Австрии. Не знаю, как я там оказался, но интернет никогда не врет. Всем пока». Уверены, не каждый так играючи способен перенести сообщения о собственной смерти.

Фейк № 7: Лера Кудрявцева умерла