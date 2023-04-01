Звезда «Гарри Поттера» почтил память актера, сыгравшего Хагрида

Актер Том Фелтон, который исполнил роль Драко Малфоя, в фильмах по книгам о Гарри Поттере, рассказал трогательную историю в день рождения ныне покойного Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида. Об этом пишет "Газета.Ру".

Фото: Warner Bros. Entertainment Warner Bros. Entertainment

Накануне - 30 марта - Робби Колтрейну могло бы исполниться 73 года. Том Фелтон в соцсетях поделился воспоминанием о том, как они вместе снимались в фильмах по книгам Джоан Роулинг.

"Мы просто хотели оставаться детьми: непослушными, озорными и жизнерадостными. И Робби тоже хотел. Он мог подурачиться с каждым из нас. Пожалуй, у него был ум взрослого, а сердце принадлежало ребенку. Робби всегда старался поднять нам настроение и заставить нас смеяться", — написал Том Фелтон.