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1 час назад

Звезда «Гарри Поттера» почтил память актера, сыгравшего Хагрида

Катя Кобышева

Актер Том Фелтон, который исполнил роль Драко Малфоя, в фильмах по книгам о Гарри Поттере, рассказал трогательную историю в день рождения ныне покойного Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида. Об этом пишет "Газета.Ру".

Звезда «Гарри Поттера» почтил память актера, сыгравшего Хагрида
Фото: Warner Bros. EntertainmentWarner Bros. Entertainment

Накануне - 30 марта - Робби Колтрейну могло бы исполниться 73 года. Том Фелтон в соцсетях поделился воспоминанием о том, как они вместе снимались в фильмах по книгам Джоан Роулинг.

"Мы просто хотели оставаться детьми: непослушными, озорными и жизнерадостными. И Робби тоже хотел. Он мог подурачиться с каждым из нас. Пожалуй, у него был ум взрослого, а сердце принадлежало ребенку. Робби всегда старался поднять нам настроение и заставить нас смеяться", — написал Том Фелтон.

Актер подчеркнул также, что Робби Колтрейн не относился к себе слишком серьезно и был добрым, без этого у него получилось ы воплотить образ доброго великана на экране. По мнению Фелтона, никто не смог бы так сыграть эту роль, как Колтрейн.

Как актеры фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" вживались в роли

Ранее Warner Bros. опровергла слухи о разработке фильма "Гарри Поттер и проклятое дитя".

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