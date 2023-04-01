Грачевская раскритиковала работу актера Петрова в "Непослушной"

Телеведущая Анна Грачевская негативно отозвалась о роли Александра Петрова в эротической мелодраме "Непослушная". Об этом пишет Пятый канал .

Грачевская высказалась о фильме на светской премьере фильма "Джон Уик 4" в Москве. Она отвечала на вопрос о том, какие российские фильмы посмотрела в последнее время и вспомнила картину "Непослушная» Дмитрия Суворова. Главных героев в эротической мелодраме сыграли Анастасия Резник и Александр Петров. На взгляд телеведущей, последнему роль не удалась.