Грачевская раскритиковала работу актера Петрова в "Непослушной"

Бывшая жена Бориса Грачевского раскритиковала работу актера Александра Петрова в "Непослушной"
Телеведущая Анна Грачевская негативно отозвалась о роли Александра Петрова в эротической мелодраме "Непослушная". Об этом пишет Пятый канал.
Грачевская высказалась о фильме на светской премьере фильма "Джон Уик 4" в Москве. Она отвечала на вопрос о том, какие российские фильмы посмотрела в последнее время и вспомнила картину "Непослушная» Дмитрия Суворова. Главных героев в эротической мелодраме сыграли Анастасия Резник и Александр Петров. На взгляд телеведущей, последнему роль не удалась.
"Чудовищный фильм. Простите. Но правда — чудовищный фильм. Это прямо невкусно. Одна из худших работ, я считаю, у Петрова", — сказала Грачевская.