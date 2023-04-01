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1 час назад

Умерла актриса из "Стартрека" и "Рыцаря дорог" Шэрон Экер

Российская Газета

Умерла Шэрон Экер, плодовитая канадская актриса театра, кино и ТВ и певица, на счету которой более восьми десятков проектов, часть которых - крайне важные.

Умерла актриса из "Стартрека" и "Рыцаря дорог" Шэрон Экер
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Экер, дебютировавшая в 50-х, снялась в фильмах и сериалах "Дикий дикий запад", оригинальных "Стартреке" и "Звездном крейсере Галактика", шоу "Шевели извилинами", "Дымок из ствола", "Миссия невыполнима", "Улицы Сан-Франциско", "Невероятный Халк", "Рыцарь дорог", "Она написала убийство", "Молодые и дерзкие", в классическом неонуаре "В упор".

Как сообщила СМИ ее дочь, директор по кастингу Ким Эверест, Экер отошла на 88-м году жизни в доме престарелых в родном Торонто.

Шэрон Эйлин Экер родилась 2 апреля 1935 года, ее удочерили, когда девочке было девять.

Актеры,Звездный крейсер Галактика,Миссия невыполнима,Невероятный Халк,
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