Умерла актриса из "Стартрека" и "Рыцаря дорог" Шэрон Экер

Умерла Шэрон Экер, плодовитая канадская актриса театра, кино и ТВ и певица, на счету которой более восьми десятков проектов, часть которых - крайне важные.

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Экер, дебютировавшая в 50-х, снялась в фильмах и сериалах "Дикий дикий запад", оригинальных "Стартреке" и "Звездном крейсере Галактика", шоу "Шевели извилинами", "Дымок из ствола", "Миссия невыполнима", "Улицы Сан-Франциско", "Невероятный Халк", "Рыцарь дорог", "Она написала убийство", "Молодые и дерзкие", в классическом неонуаре "В упор".

Как сообщила СМИ ее дочь, директор по кастингу Ким Эверест, Экер отошла на 88-м году жизни в доме престарелых в родном Торонто.