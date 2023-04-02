8 знаменитостей в своих ранних ролях и сегодня

Все знаменитости с чего-то начинали. И всем им предстояло много работы, чтобы сегодня купаться в лучах славы и наслаждаться успехом. Предлагаем вспомнить, как стартовала их карьера.

Фото: Super.ru Super.ru

Брендан Фрейзер

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Этот актер наиболее известен по главным ролям в фильмах «Джордж из джунглей» и «Мумия». Правда, на пике популярности Брендан надолго покинул большие экраны. Он стремился выполнять трюки без каскадеров и в результате подорвал здоровье — травмы вынудили его пойти на серьезные операции. Но наконец самоотдачу оценили: после долгого перерыва актер сыграл в фильме «Кит», за что в 2023-м получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». А начинал карьеру юный Фрейзер с эпизодических ролей. Его первое появление в кино случилось в 1991 году в «Дурацком пари»: актер сыграл моряка, который затевает драку в баре.

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй повезло: ее первая роль оказалась достаточно заметной, а исполнение — талантливым для быстрого старта. Наверняка вы помните ее дебют 2001 года, в котором школьница-дурнушка осваивается в новом статусе настоящей принцессы. После «Как стать принцессой» прошло более двух десятков лет, и актриса доросла до королевы Голливуда. Энн часто вспоминают как ассистентку Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada», но она доказала, что ей по силам даже самые серьезные и драматические роли. За работу в «Отверженных» актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Колин Фаррелл

Колин так и не доучился в школе актерского мастерства: ему посчастливилось получить свою первую роль в сериале «Балликиссангел» еще в 1998 году, до завершения обучения. Первый раз в фильме ирландский актер сыграл спустя два года, это была «Страна тигров». Его талант отметили не сразу, первую номинацию на «Оскар» он получил только накануне последней церемонии, за работу в «Банши Инишерина». Зато первый «Золотой глобус» Колину вручили еще в 2009-м за роль в «Залечь на дно в Брюгге».

Обри Плаза

Первую заметную роль актриса сыграла в фильме «Скотт Пилигрим против всех» 2010 года, параллельно она снималась в ситкоме NBC «Парки и зоны отдыха». В тот период, хотя в копилке Обри Плазы уже было с десяток ролей, о популярности речи еще не шло. А в 2023 году она получила две номинации на крупные премии: «Золотой глобус» и Премию Гильдии актеров. Второй сезон нашумевшего сериала «Белый лотос» дал ей возможность утвердиться в статусе звезды.

Райан Гослинг

Звезда канала Disney получил первую полноценную роль в кино в 2001 году, и с тех пор его карьера стремительно пошла в гору. Фильмографии Райана можно только позавидовать. На его счету не один громкий проект, чего только стоят «Бегущий по лезвию 2049», «Драйв» и «Ла-ла Ленд»! Мог ли молодой актер знать заранее, что его ждет? К 42 годам на счету Гослинга более 50 проектов, так что свой звездный статус он заработал.

Мишель Йео

Ее имя до недавних пор было не на слуху, а ведь Мишель снималась еще в культовых фильмах 80-х. Актриса дебютировала в картине «Да, мадам!» в роли инспектора из Гонконга, которой предстоит расследовать убийство. Если вам кажется, что до оскароносного «Все везде и сразу» вы о ней ничего не слышали, вспоминайте «Завтра не умрет никогда» 1997 года. Тогда, к слову, журнал People включил Мишель в список «50 самых красивых людей мира».

Педро Паскаль

В свои 48 актер наслаждается всплеском интереса к собственной персоне. Внимание и популярность ему принесла роль в сериале «Одни из нас». Поклонники в Сети называют Педро не иначе как «папочка», а он и не против, в чем признался в одном из интервью. Звезда «Мандалорца» появляется на экранах с 1999 года, одна из его ранних ролей — Эдди в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров».

Риз Уизерспун