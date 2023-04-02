Хоакин Феникс упал в обморок на съемках фильма "Все страхи Бо"

Актер Хоакин Феникс терял сознание на съемочной площадке фильма "Все страхи Бо". Об этом рассказал режиссер Ари Астер после премьеры картины, его цитирует Deadline.

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По словам Астера, в тот момент снимали напряженную сцену с актрисой Пэтти Люпон, в центре внимания была именно она, а не Феникс. Тем не менее в какой-то момент Хоакин "вывалился из кадра". В первые мгновения режиссера это разозлило, однако он быстро понял, что актер в плохом состоянии.

"Я понял, что дела плохи, потому что он позволял людям прикасаться к себе и ухаживать за собой", — пояснил Ари Астер.

Режиссер назвал случившееся поэтичным, поскольку Хоакин Феникс потерял сознание на съемке другой актрисы, когда просто помогал. Настолько глубокое погружение в фильм тронуло Астера.

В фильме "Все страхи Бо", который создала компания А24, речь идет о "параноике, который отправляется в эпическую одиссею", едет в родной город к матери. Во всем мире премьера ленты запланирована на 20 апреля.