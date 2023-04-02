Хабенский заявил о возвращении в кино

Актер Константин Хабенский заявил о своем возвращении в кинематограф. Об этом он рассказал телеканалу 78.ru во время гастролей МХТ имени Чехова в Санкт-Петербурге.

По словам 51-летнего актера, больших проектов у него пока нет, но он планирует выделить время на съемки в кино уже этой весной. В каких именно фильмах он снимется, Константин Хабенский не раскрыл.

"Потихонечку нужно возвращаться и работать в кино", — сказал актер.