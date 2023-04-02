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45 минут назад

Актер Константин Хабенский заявил о возвращении в кино

Мира Маркина

Актер Константин Хабенский заявил о своем возвращении в кинематограф. Об этом он рассказал телеканалу 78.ru во время гастролей МХТ имени Чехова в Санкт-Петербурге.

Хабенский заявил о возвращении в кино
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам 51-летнего актера, больших проектов у него пока нет, но он планирует выделить время на съемки в кино уже этой весной. В каких именно фильмах он снимется, Константин Хабенский не раскрыл.

"Потихонечку нужно возвращаться и работать в кино", — сказал актер.

Известно, что Константин Хабенский сыграет в экранизации романа Кира Булычева "Сто лет тому вперед". Он исполнил роль профессора Селезнева. Актер также появился после титров в фильме "Майор Гром: Трудное детство".

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Актеры,Кир Булычев,Константин Хабенский,
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