Народный артист РФ Носик отмечает 75-летие

Актеру театра и кино, народному артисту РФ Владимиру Носику в понедельник исполняется 75 лет. Коллеги поздравляют юбиляра с праздником.

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"Я очень рад, что работаю с Володей в театре. Мы с ним очень часто беседу беседуем. Мне очень близки его мысли, - признался в разговоре с корреспондентом ТАСС народный артист РФ Валерий Афанасьев. - Он замечательный артист и добрейшей души человек с обалденным юмором - хорошим, мягким, неназойливым. Самое интересное, что он очень самоироничен". Собеседник агентства добавил, что счастлив работать на одной площадке и дружить с Владимиром Носиком.

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Народный артист РФ Василий Бочкарев также отметил доброту и интеллигентность своего коллеги. "Во-первых, он уникальный совершенно человек по своей доброте, по своей интеллигентности, по открытости. А второе - он просто прекрасный актер, с ним очень комфортно на сцене, он не тянет все на себя, играет на мысли, на то, что заложено в пьесе. Это счастье - быть рядом с ним не только в жизни, но и на сцене. Я очень-очень рад, что мы живем в одно время", - сказал Бочкарев ТАСС.

Носик, Бочкарев и Афанасьев играют главные роли в спектакле "Большая тройка (Ялта-45)". Носик предстает в этой постановке в образе Франклина Делано Рузвельта.

Об артисте

Владимир Носик родился 3 апреля 1948 года в Москве. Окончил ВГИК и в 1970 году был принят в Театр-студию киноактера, где служил на протяжении 24 лет. В том числе он играл в спектаклях "Дурочка", "Чудо святого Антония", "Комедия ошибок", "Директор", "Таня", "Тень" и др.

С 1995 года артист служит в Государственном академическом Малом театре, где более 30 лет служил его старший брат Валерий. Владимир Носик вошел в число ведущих актеров театра, в котором сыграл порядка 40 ролей. Среди созданных им образов на сцене - Прокопович в "Пире победителей", господин Фаль в спектакле "Преступная мать, или Второй Тартюф", Басманов-старший и Василий Блаженный в "Князе Серебряном", сказочник в "Снежной королеве", Бодаев в "Лесе", волшебник в "Золушке", инспектор Фосс в постановке "Физики" и многие другие. В том числе артист занят в последних премьерах Малого театра - "Женитьбе Бальзаминова" и "Собачьем сердце".