Крис Эванс готов вернуться к роли Капитана Америки

"Я очень люблю эту роль, Кэп так много значит для меня. Думаю ли я, что есть ещё истории Стива Роджерса, которые можно рассказать? Конечно, но в то же время — я очень дорожу этим образом. Возвращение к роли в ближайшее время мне кажется неправильным решением".