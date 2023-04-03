Звезда «Русалочки» снялась в бикини в честь 23-летия

Популярная актриса и певица Холли Бэйли, которая исполнит роль Русалочки в новом фильме, поделилась откровенными кадрами в честь дня рождения. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

23-летняя звезда опубликовала снимки, на которых она снялась в зеленом бикини с цветочным принтом и в широкополой соломенной шляпе. При этом на лице телезвезды отсутствовал макияж, а ее волосы были распущены. В то же время от аксессуаров она отказалась. На одном из изображений Бэйли также позировала в озере в зеленых резиновых тапках.

О том, что Бэйли исполнит главную роль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка», стало известно в начале июля 2019 года. Ее кандидатура была раскритикована некоторыми зрителями. Пользователи сети заявили, что замена белокожего персонажа на темнокожего — якобы «блэквошинг» (антоним термина «вайтвошинг», подразумевающего практику кастинга, при которой белые актеры играют в кино представителей этнических меньшинств — прим. «Ленты.ру»). Другие поклонники работ студии Disney посчитали, что цвет кожи для мифического персонажа — всего лишь условность.