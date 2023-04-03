Подруга Миронова: «Его рвали на части»

Андрей Миронов умер больше тридцати лет назад. Зоя Зелинская, которая работала вместе с актером, считает, что в смерти виноват главный режиссер театра Сатиры. Якобы мужчина слишком сильно загрузил Миронова работой, поэтому тот не выдержал.
Зелинская не только снималась с Андреем в передаче «Кабачок 13 стульев», но и служила вместе в театре. Она видела, как до конца своих дней Миронов работал на износ. Здоровье не выдержало такой нагрузки. По словам актрисы, Валентин Плучек постоянно давал Андрею главные роли. У Миронова были колоссальные нагрузки из-за этого.
«Миронов играл все главные роли, а Плучек не нашел в себе силы вовремя притормозить этот конвейер», – считает Зелинская.
Стоит отметить, что кроме театра актер также продолжал сниматься в кино и появляться на эстраде. Миронов заботился о себе. Он любил кататься на машине, превышая скорость. Часто из-за этого у него поднималось давление. Врачи диагностировали у него аневризму, при которой просто противопоказаны любые перегрузки. Андрей не соблюдал показания медиков, поэтому случилось кровоизлияние в мозг, разорвалась аневризма. Миронов умер, не приходя в сознание.