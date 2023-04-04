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3 часа назад

Крис Хемсворт выразил готовность отказаться от съемок из-за болезни Альцгеймера

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Австралийский актер Крис Хемсворт заявил о намерении начать меньше сниматься в кинопроектах и отказаться от некоторых из них из-за страха развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Page Six.

Хемсворт выразил готовность отказаться от съемок из-за страха болезни
Фото: Лента.руЛента.ру

По данным издания, сейчас артист занят съемками в четырех проектах, в числе которых — продолжение «Мстителей», где Хемсворт исполняет роль Тора. Источник сообщил, что после завершения съемок в картинах актер выразил готовность сократить количество работы в Голливуде и с большей избирательностью подходить к выбору фильмов, в которых он будет участвовать.

Сам артист ранее заявлял, что «ни в коем случае не говорит об уходе на пенсию», однако, по словам инсайдера, звезда «Мстителей» двигается «именно в этом направлении». Актер планирует заняться своей умственной деятельностью, а также уделять больше времени семье.

В ноябре прошлого года стало известно, что риск заболеть болезнью Альцгеймера у Хемсворта оказался в десять раз выше, чем у других людей.

Актеры,Мстители,Крис Хемсворт,
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