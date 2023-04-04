Омичка снялась в финальном сезоне сериала «Ольга»

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В финальном сезоне проекта семью Терентьевых ждут новые испытания, причём для каждого из её членов – свои.

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Пятый и финальный сезон сериала «Ольга» выйдет 10 апреля на одном из федеральных каналов. Напомним, история сильной и независимой женщины, которая воспитывает детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить свою личную жизнь, началась в 2016 г. и теперь подходит к логичному завершению.

В финальном сезоне проекта семью Терентьевых ждут новые испытания, причём для каждого из её членов – свои. Авторы сериала обещают непредсказуемое завершение сюжетных линий всех основных персонажей.

К касту финального сезона присоединилась актриса из Омска – Маргарита Бугаева. Мы поговорили с Маргаритой про Омск, про Сибиряков и о впечатлениях от съемочного процесса «Ольги».

- Маргарита, какие впечатления остались от съемок нового сезона «Ольга»?

- Съемки были максимально комфортными и интересными! Стать частью такого проекта, это всегда актёрская удача. Вся съемочная группа была включена в процесс, и все без исключения делали свою работу с душой и большой отдачей.

- Вы следили за судьбой «Ольги» в прошлых сезонах или познакомились с этой героиней только на съемочной площадке?

- Признаюсь честно, видела лишь отрывками первые два сезона, но, уже непосредственно, на съемочной площадке, когда увидела «Ольгу», подумала, как же я отстала от сюжета. Ольга изменилась, стала женственней, спокойнее и мудрее.

- Как часто вам в жизни встречаются такие типажи, как Ольга?

- Я очень общительный человек, и круг моих друзей очень разнообразный. Порой мне кажется, что если собрать всех в одной комнате, то часть друзей подойдет ко мне и спросит: «Эй, а что этот человек тут делает?» Настолько у всех разные характеры, мировоззрения, профессии, судьбы и, конечно, такие типажи, как Ольга, мне встречались. Не скажу, чтобы часто, но, конечно, бывало.

- Как вы считаете, могла бы Ольга быть родом из Омска?

- Почему нет? Вот, с Марса, наверное, вряд ли. Очень уж там все другое, а города России и люди, живущие в них между собой очень похожи.

- Расскажите про свою роль?

- Чувствую себя немного Хью Грантом, присутствовавшем на прошедшей недавно премии «Оскар», когда его спросили о его роли и он ответил: «Я появляюсь там на три секунды!» Моя роль не на три секунды, конечно, но все же не велика. Но, какой бы не была по величине роль, работа в этом проекте было для меня захватывающим опытом.

- Маргарита, вы много лет жили и работали в Омске. Как часто сейчас приезжаете в родной город?

- Раньше старалась приезжать хотя бы раз в год летом – погулять по родным местам, набраться сил и зарядиться энергией, но позже график работы стал таким плотным, что позволить себе такую роскошь я уже не могу. Спланировать заранее тоже не особо получается, проекты сменяются один за другим, но раз в год-два стабильно приезжаю.

- За последние 10 лет Омск сильно изменился, похорошел. Не тянет вернуться обратно?

- Омск, действительно, очень похорошел! В августе прошлого года мне удалось прилететь буквально на четыре дня, и я решила прогуляться по своей любимой улице Ленина. Честно, даже немного не узнала город, растерялась. Центральная улица, конечно, и так всегда была оживленной, но в тот теплый летний вечер я ее просто не узнала. Так много людей, музыки, ярких огней города! Множество новых кафе, концертных площадок, ресторанов. Вроде, я и дома, но этот дом для меня какой-то совершенно новый.

- Омск считается одним из самых солнечных городов России по количеству солнечных дней. Как вы считаете, чем еще богат наш город, а чего ему не хватает?

- Вы не представляете, как часто я говорю: «А вот в Омске 300 дней в году светит солнце!», когда коллеги жалуются на погоду в столице. Конечно, наш город славен не только солнечным светом. Мне кажется, что главное наше богатство – это Омичи. Сибиряки – это, вообще отдельная категория людей, как мне кажется. Когда узнают, откуда я, то неизменно восклицают: «О, Сибиряки такие хорошие и душевные! А сколько на вашей земле талантов родилось! А город-то какой, а набережная!» Одним словом, сплошные приятные ассоциации.

А чего не хватает родным местам, мне сказать трудно. Слишком редкие и короткие у меня встречи с городом, чтобы понять, в чем он нуждается больше всего. Наверное, лучше спросить об этом тех, кто живет в Омске постоянно.

- Почему сериал «Ольга» стал «народным» по вашему мнению?

- Наверное, немногие могут сказать, что у них все в жизни идеально. У каждого есть свои сложности, проблемы, трудности и на вопрос: «Как дела?», мы зачастую делимся своими переживаниями. А поскольку большинство испытывает схожие ощущения, то и персонажи, подобные Ольге, очень откликаются у людей. Возникает чувство, что ты не один на один с судьбой.

- Что зрителям ждать от нового сезона сериала «Ольга» по вашему мнению?