95 лет назад родилась Элина Быстрицкая

Элине Быстрицкой не раз присваивали титул самой красивой советской актрисы. Сама же она философски относилась к своей внешности, говоря, что прежде всего должна быть красота внутренняя. Заслуженная артистка России более 60 лет играла в театре и кино. Также Быстрицкая преподавала актёрское мастерство и занималась благотворительностью. Самой запоминающейся работой артистки стала главная роль в фильме-эпопее «Тихий дон», после которой её стали называть «Аксинья всех времён и народов».

© Кадр из фильма "Тихий Дон"

Быстрицкая родилась в Киеве в 1928 году, там же после возвращения из эвакуации окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого. Три года после окончания вуза молодая актриса проработала в Вильнюсском русском драматическом театре, затем перебралась в Москву.

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Настоящий успех обрушился на Быстрицкую в 30 лет — после съёмок в фильме «Тихий Дон», где она сыграла роль Аксиньи. За роль Аксиньи Быстрицкой присвоили звание полковника казачьих войск, она даже имеет право носить шашку.

С конца 1960-х Быстрицкая отказывалась сниматься в кино, на экраны она вернулась лишь в начале 1990-х.

В интервью Быстрицкая признавалась, что в детстве не задумывалась о своей внешности и только в 13 лет впервые услышала слова о своей красоте.

В личной жизни Быстрицкая придерживалась того же постоянства, что и в других сферах жизни: 27 лет она прожила со своим единственным мужем и развелась с ним из-за его неверности.

Актриса признавалась, что с молодости придерживалась строгой диеты.

Коллеги говорили о тяжёлом характере Быстрицкий, но сама актриса утверждала, что дело не в характере, а в жёстких моральных принципах.

Кроме актёрской и преподавательской деятельности, Быстрицкая принимала активное участие в жизни общества: она возглавляла благотворительный фонд в поддержку искусства и науки и была вице-президентом Международного фонда охраны здоровья матери и ребёнка.

В 2008 году президент России Владимир Путин наградил Элину Быстрицкую орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.