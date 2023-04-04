Певица Лолита Милявская в беседе с «Пятым каналом» заявила, что больше не хочет играть в кино.

Артистка дебютировала в сериале Федора Бондарчука «Актрисы». Там Лолита сыграла директора театра. Однако, по словам исполнительницы, она больше не готова принимать участие в подобных проектах.

Лолита призналась, что в отличие от гастролей и выступлений на концертах, в кино приходится подстраиваться под съемочную команду и зависеть от режиссера.

«Это надо любить до умопомрачения и ждать каждую секунду», — объяснила она.

По словам певицы, она, вероятно, примет участие в съемках какого-нибудь проекта в будущем. Она призналась, что рассмотрит предложение, роль в котором будет полностью противоположной ее образу и поможет раскрыть актерский талант.

«Мне приходят сейчас сценарии, но я даже не могу их рассматривать. Честно, такой дебилизм», — рассказала Лолита.