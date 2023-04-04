Актер Хью Джекман на данный момент проходит медицинское обследование на рецидив рака кожи — базалиомы. В своих соцсетях он рассказал о том, что сделал две биопсии.

Артист предупредил фанатов с той целью, чтобы они, случайно увидев его на улице, понимали, что с ним происходит. Он также пообещал поклонникам сообщить результаты исследования, когда получит их.

Напомним, что рак кожи у Джекмана был диагностирован в 2013 году. Ему сделали операцию и удалили злокачественную опухоль, однако вскоре случился рецидив. Всего за три года лечения он перенес шесть операций, и теперь звезда все равно должна регулярно проходить обследования.