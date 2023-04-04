$77.95+0.6384.62+0.51

Актер Хью Джекман проходит обследование на рецидив рака кожи

Актер Хью Джекман на данный момент проходит медицинское обследование на рецидив рака кожи — базалиомы. В своих соцсетях он рассказал о том, что сделал две биопсии.

Артист предупредил фанатов с той целью, чтобы они, случайно увидев его на улице, понимали, что с ним происходит. Он также пообещал поклонникам сообщить результаты исследования, когда получит их.

Актеры, которые ненавидят свои культовые роли

Напомним, что рак кожи у Джекмана был диагностирован в 2013 году. Ему сделали операцию и удалили злокачественную опухоль, однако вскоре случился рецидив. Всего за три года лечения он перенес шесть операций, и теперь звезда все равно должна регулярно проходить обследования.

Ранее мы писали о том, что Джекман раскрыл подробности "Дэдпула" с Росомахой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий