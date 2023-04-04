Сколько на самом деле зарабатывают актеры

На днях народ был потрясен опубликованными в прессе расценками на услуги звезд, которые снимаются в кино. Гонорары космические! От 700 тысяч до 7,5 миллиона! За одну смену!

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Насколько эти цифры реальны?

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Одно из ведущих СМИ недавно выдало сенсацию: мол, актеры зарабатывают в кино бешеные деньжищи. По словам неких кинопродюсеров, гонорары звезд сейчас оказались на небывалой высоте.

«Например, Алексей Серебряков, проживающий последние годы с семьей в Канаде, получает за смену (12-часовой рабочий день) около 700 тысяч рублей, - сообщила изданию промоутер Алина Красная. - У Данилы Козловского гонорар еще внушительнее - более миллиона рублей за смену. Из женщин самые востребованные - Виктория Исакова и Светлана Ходченкова. Их примерный гонорар - миллион рублей за один съ

А продюсер Евгений Морозов рассказал, что Олег Меньшиков «получает сто тысяч долларов (более 7,5 миллиона рублей) за 12-часовую смену на правах кинолегенды».

Идем дальше...

- Да, впечатляет, - признается киновед Александр Шпагин. - Но это все неправда. У нас в отличие от Голливуда актеры получают очень умеренные суммы. Потому что это в Голливуде самое главное - актер. Зритель в первую очередь идет на актера, на громкое имя. У нас в первую очередь идут на название. И зрителю в нашей стране не то чтобы совсем не важно, кто в ролях...Но все-таки по барабану, знаменитость там или нет.

Давайте вспомним, что культовую славу имели «Особенности национальной охоты», «Брат», из сериалов - «Улицы разбитых фонарей» и т. д. Во всех этих проектах на момент съемок не было никаких звезд, что не помешало этим фильмам стать знаменитыми! Безумной погони за звездами, вот чтоб так нереально много им платить, у нас нет. За один фильм супер-пупер звезда у нас может заработать максимум 1 миллион рублей. За весь фильм! А не за одну смену.