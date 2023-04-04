$77.95+0.6384.62+0.51
1 час назад

Сколько на самом деле зарабатывают актеры

Мир новостей

На днях народ был потрясен опубликованными в прессе расценками на услуги звезд, которые снимаются в кино. Гонорары космические! От 700 тысяч до 7,5 миллиона! За одну смену!

Сколько на самом деле зарабатывают актеры
Фото: Мир новостейМир новостей

Насколько эти цифры реальны?

Видео дня

Одно из ведущих СМИ недавно выдало сенсацию: мол, актеры зарабатывают в кино бешеные деньжищи. По словам неких кинопродюсеров, гонорары звезд сейчас оказались на небывалой высоте.

«Например, Алексей Серебряков, проживающий последние годы с семьей в Канаде, получает за смену (12-часовой рабочий день) около 700 тысяч рублей, - сообщила изданию промоутер Алина Красная. - У Данилы Козловского гонорар еще внушительнее - более миллиона рублей за смену. Из женщин самые востребованные - Виктория Исакова и Светлана Ходченкова. Их примерный гонорар - миллион рублей за один съ

А продюсер Евгений Морозов рассказал, что Олег Меньшиков «получает сто тысяч долларов (более 7,5 миллиона рублей) за 12-часовую смену на правах кинолегенды».

Идем дальше...

За один съемочный день Дмитрию Нагиеву, оказывается, платят 1,5 млн рублей, а Сергею Бурунову - 1,2 млн. В том же диапазоне находятся гонорары Александра Петрова, Константина Хабенского и Екатерины Климовой.

- Да, впечатляет, - признается киновед Александр Шпагин. - Но это все неправда. У нас в отличие от Голливуда актеры получают очень умеренные суммы. Потому что это в Голливуде самое главное - актер. Зритель в первую очередь идет на актера, на громкое имя. У нас в первую очередь идут на название. И зрителю в нашей стране не то чтобы совсем не важно, кто в ролях...Но все-таки по барабану, знаменитость там или нет.

Давайте вспомним, что культовую славу имели «Особенности национальной охоты», «Брат», из сериалов - «Улицы разбитых фонарей» и т. д. Во всех этих проектах на момент съемок не было никаких звезд, что не помешало этим фильмам стать знаменитыми! Безумной погони за звездами, вот чтоб так нереально много им платить, у нас нет. За один фильм супер-пупер звезда у нас может заработать максимум 1 миллион рублей. За весь фильм! А не за одну смену.

Возможно, что сейчас расценки немножечко подросли. Но такого ценового безумия, как вы обозначили, нет. Потому что все актеры взаимозаменяемы. И если кто-то вдруг загнет цену, то ему вряд ли эту цену заплатят - пригласят другого актера. У нас нет такого культа, чтоб вот непременно заполучить в фильм конкретно эту знаменитость. Ну нет такого!

Актеры,Особенности национальной охоты,Брат,Александр Шпагин,Сергей Бурунов,Евгений Морозов,Алексей Серебряков,Александр Петров,Виктория Исакова,Светлана Ходченкова,Екатерина Климова,Олег Меньшиков,Дмитрий Нагиев,Данила Козловский,Константин Хабенский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий