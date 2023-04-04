Известный актер рассказал сколько у него было девушек

Известный американский актер и комик Пит Дэвидсон признался, сколько девушек у него было за последние 10 лет. Об этом он рассказал в эфире подкаста Джона Бернтала «Real Ones», сообщает E! News.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

По словам Пита Дэвидсона, с 2013 года он встречался с целой... дюжиной девушек.

«За 10 лет у меня было 12 девушек. Я не думаю, что это безумная цифра, но некоторым это покажется интересным», — заявил он, подчеркнув, что не понимает, почему этот вопрос кого-либо волнует.

Комик добавил, что с каждой из этих девушек знакомился на работе, а не в социальных сетях.

В настоящее время Пит Дэвидсон состоит в отношениях с актрисой Чейз Суи Уандерс.

С ноября 2021 по август 2022 года Пит встречался с Ким Кардашьян. Слухи об их романе начали ходить после совместного скетча в SNL в котором они поцеловались. Свой 28 день рождения Пит отмечал в компании Ким и ее мамы. Также он сделал татуировку на руке с именем Ким и ее четверых детей. В апреле 2022 года Ким и Пит впервые вместе появились на публике на премьере нового реалити-шоу семейства Кардашьян. Летом 2022 г. они расстались.

В 18 лет Питу был поставлен диагноз болезни Крона (заболевание кишечно-желудочного тракта); в связи с этим, он получает внутривенное лечение и использовал медицинскую марихуану в качестве обезболивающего средства. 6 марта 2017 года Дэвидсон объявил в соцсетях, что бросил наркотики и впервые за восемь лет стал трезвым.