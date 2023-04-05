Ушел из жизни создатель десятков классических комедий

Скончался Перри Кросс, начиная с 50-х работавший на нескольких десятках классических (для американского ТВ) юмористических и развлекательных телешоу.

Кросс отошел от рака почки в госпитале Лос-Анджелеса на 96-м году жизни еще 9 марта, но известно об этом стало только сейчас - со ссылкой на подтверждение от Ларри Кросса, сына артиста.