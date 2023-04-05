Екатерина Молоховская — о сериале «Универ»: «Это легенда»

Екатерина Молоховская – актриса, известная своими ролями в сериалах «Универ», «Трудные подростки», «Русские», «Зона комфорта» и других. В интервью «ФедералПресс» она рассказала, с кем было очень трудно работать на съемочной площадке «Универа», о какой роли мечтает и о том, какие проекты с ней выйдут в 2023 году.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Екатерина, как вы относитесь к тому, что вас называют звездой сериала «Универ»?

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— Прекрасно отношусь. Правда, сейчас к сериалу «Универ» присоединилась еще и «Зона комфорта». Они теперь конкурируют по количеству поклонников. Ну что ж, это два популярных сериала, которые любят зрители. И мне очень приятно, что мои работы находят отклик.

А вообще я несказанно рада, что у меня есть возможность работать в разных жанрах и играть разноплановые роли: будь то ситком или шпионский триллер. Просто «Универ» – это уже легенда. На нем выросли несколько поколений людей. Быть частью этого проекта для меня большая гордость.

Расскажите, пожалуйста, с кем вам было труднее всего сработаться на площадке «Универа»?

— Труднее всего было работать с Араратом Кещаном (играл Майкла. – Прим. ред.), потому что он меня все время смешил. Очень сильно смешил. (Смеется.) И иногда на площадке на запись дубля у нас уходило много времени.

Недавно вышли все серии сериала «Русские». Сложно ли вам дались съемки в ленте, основанной на реальных событиях?

— Я очень люблю этот проект, в первую очередь потому, что мне посчастливилось познакомиться с прототипами наших героев: Еленой Станиславовной Вавиловой и Андреем Олеговичем Безруковым. Это российские нелегальные разведчики, уникальные люди с уникальнейшей историей.

Съемки проходили в Питере, полгода. Так долго в этом городе я никогда не находилась: с февраля по июль. Застала все погодные условия, которые только могут быть. (Смеется.) Узнала больше город, это замечательно.

РИА "ФедералПресс"

В проекте меня перекрашивали в блондинку. Это мой личный подвиг, на который я решилась и прошла его сквозь слезы и рыдания. Очень горжусь собой и считаю, что образ Кэтрин действительно получился интересный и изменения во внешности имели значение. Эта роль – большая драгоценность в мою актерскую копилку.

Какие есть творческие планы на 2023 год? Может быть, вы приоткроете завесу тайны и расскажете, какие проекты готовятся с вами в этом году?

— Дело в том, что мне нельзя рассказывать о некоторых проектах, ибо я подписывала соглашение о неразглашении информации. На самом деле, будет много интересного. О чем могу говорить: летом приступим к съемкам продолжения «Трудных подростков», пятый сезон. Кстати говоря, одна из моих любимых ролей – директор центра трудных подростков. Совершенно противоположный образ Кэтрин из «Русских». Яркая дама, с красными губами, с голливудской волной, жесткая, ироничная, властная, карьеристка. Очень ее люблю. Вообще «Трудные подростки» – очень стильный проект.

Сценаристы «Зоны комфорта – 3» недавно выходили на связь и сообщили приятнейшую новость, что почти дописали сценарий.

Кажется, все. Про все остальное мне пока говорить нельзя. (Смеется.)

Судя по соцсетям, вы очень любите путешествовать. Какая ваша любимая страна или, может быть, несколько?

— Да, я очень люблю путешествовать и делаю это при любой возможности. Любимые страны… На первое место я, наверно, поставлю Непал. Это действительно дивный мир, который не описать словами. Место силы – самая главная буддисткая ступа Боднатх в Катманду. Оказавшись там, никогда не забудешь эти ощущения. Радость, благодарность, спокойствие, любовь. Все это и внутри тебя, и снаружи. И ты как будто соединяешься с миром. И это так просто не объяснить – там нужно побывать. Плюс непальцы удивительно открытые люди. Они всегда улыбаются, ходят в ярких одеждах. И их глаза светятся добром.

А вообще я очень люблю солнце, поэтому среди моих фаворитов, наверное, Таиланд, Филиппины, Мексика, Куба, Маврикий очень красивый. Для пляжного отдыха это прекрасные направления. Остров Тайвань меня очень впечатлил. Про путешествия я могу говорить сто лет, поэтому, пожалуй, пока остановлюсь.

С кем вы дружите в мире шоу-бизнеса?

— У меня очень мало друзей. Близкий круг – он прямо мизерный. Из звезд шоу-бизнеса в подружках у меня Настасья Самбурская ходит, красоточка моя. (Смеется.) А вообще мои друзья – это все звезды, потому что они все со мной дружат. Я должна им дать орден за это, потому что характер у меня очень непростой. И я всем им очень благодарна за то, что они меня такую любят. А я люблю их.

Вы получили образование по специальности психолог. Помогает ли вам это в работе актрисы?

— Ну лично мне в работе актрисы это никак не помогает, потому что моя специальность – тревожно-фобические расстройства. А вот моим коллегам, я считаю, очень повезло, потому что на площадке я очень часто рассказываю и делюсь, как справляться с паническими атаками, повышенной тревожностью в моменты неопределенности и так далее. Потому что у артистов с тонкой душевной организацией часто бывают такие периоды. Здесь очень важно заниматься своим эмоциональным интеллектом, чтобы не раскачиваться на этих качелях.

Есть ли роль, о которой вы мечтаете?