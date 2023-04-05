5 знаменитостей, переживших ужасные трагедии

Богатым и знаменитым людям обычно все завидуют: ведь у них есть роскошные машины, особняки и миллионы на счетах.

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Но и у этих баловней судьбы при ближайшем рассмотрении полно своих печалей.

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Вот только некоторые.

Вуди Харрельсон

Сказать, что звезде сериала «Настоящий детектив» актеру Вуди Харрельсону не повезло с отцом, значило бы сильно преуменьшить действительность. Всю сознательную жизнь своего сына Харрельсон-старший провел в тюрьме.

Родители Харрельсона развелись, когда ему было три года. А когда Вуди исполнилось семь, его отца осудили за убийство. В тюрьме Харрельсон-старший отсидел всего пять лет — его освободили досрочно за хорошее поведение. Впрочем, на свободе он пробыл недолго: спустя четыре года мужчина снова угодил за решетку. За убийство федерального судьи Джона Вуда-младшего его приговорили к двум пожизненным срокам.

Долгие годы Вуди рассказывал в многочисленных интервью, что Чарльз был умным и начитанным человеком. Похоже, доля правды в этом есть: если верить источникам, Чарльз умел очаровывать собеседника и пользовался успехом у женщин (три брака говорят сами за себя). Вплоть до смерти отца в 2007 году Вуди исправно навещал его в тюрьме в штате Колорадо.

Киану Ривз

Злая ирония: чем популярнее и богаче становился Киану, тем больше несчастий сыпалось на его бедную голову. В 1991 году у его сестры Ким диагностировали лейкемию, в 1993 году умер близкий друг Ривер Феникс, в 1999-м (в год выхода «Матрицы») у Ривза и актрисы Дженнифер Сайм должна была родиться дочь, но ребенок умер в утробе матери за неделю до родов. Спустя два года, возвращаясь с вечеринки в доме Мэрилина Мэнсона, в автомобильной аварии погибла и сама Дженнифер. Киану нес гроб возлюбленной вместе с Дэвидом Линчем, который посвятил ей фильм «Малхолланд Драйв».

Долгие годы после этих событий актер провел в депрессии, ведя уединенный и скромный образ жизни (скромность Киану — предмет для отдельной статьи; камеры папарацци часто фиксировали его едущим в метро или жующим бутерброд в парке на лавке). К слову, сейчас актер, кажется, обрел личное счастье: с 2019 года он встречается с художницей из Лос-Анджелеса Александрой Грант.

Шарлиз Терон

Юность голливудской красавицы была совсем не безоблачной. Когда Шарлиз исполнилось 15 лет, ее мать застрелила отца из охотничьего ружья. Убийство признали самообороной. Отец актрисы был алкоголиком; в тот роковой вечер, будучи смертельно пьяным, он угрожал застрелить Шарлиз и ее мать Герду.

«Ни одна из выпущенных пуль в нас не попала, что само по себе чудо. Но мама, защищаясь, выстрелила сама и убила его», — сказала Терон в интервью телеканалу NPR.

Тем не менее долгие годы после трагедии Шарлиз говорила, что ее отец погиб в автокатастрофе. Когда она, наконец, решилась публично рассказать правду, то заявила, что сделала бы то же самое для своей дочери.

Дилан Макдермотт

Звезда сериала «Американская история ужасов» пережил трагедию, когда ему было пять лет. В феврале 1967 года Дилан жил с мамой Дианой, восьмимесячной сестрой и отчимом, наркоманом и преступником Джоном Спонцой в Коннектикуте. Однажды ночью его мать, повздорив с сожителем, вывела детей на улицу и вернулась в дом. Затем Дилан услышал звуки выстрела; приехала полиция. Мальчик стоял снаружи и наблюдал, как тело его матери выносят на носилках. На суде Спонца заявил, что Диана погибла случайно, когда чистила ружье.

В 2011 году, по просьбе Дилана, дело пересмотрели. Следствие пришло к заключению, что женщину убили, потому как она была правшой, а выстрел пришелся в левый висок. Однако настоящий преступник к тому моменту уже был мертв — в 1972 году его убили подельники.

Марлон Брандо

Когда слышишь имя Марлона Брандо, первое, что приходит в голову — его драматическая роль в «Крестном отце». Однако драма в жизни Брандо распространилась далеко за пределы экрана.