5 знаменитостей, переживших ужасные трагедии

Богатым и знаменитым людям обычно все завидуют: ведь у них есть роскошные машины, особняки и миллионы на счетах.
Но и у этих баловней судьбы при ближайшем рассмотрении полно своих печалей.
Вот только некоторые.
Сказать, что звезде сериала «Настоящий детектив» актеру Вуди Харрельсону не повезло с отцом, значило бы сильно преуменьшить действительность. Всю сознательную жизнь своего сына Харрельсон-старший провел в тюрьме.
Родители Харрельсона развелись, когда ему было три года. А когда Вуди исполнилось семь, его отца осудили за убийство. В тюрьме Харрельсон-старший отсидел всего пять лет — его освободили досрочно за хорошее поведение. Впрочем, на свободе он пробыл недолго: спустя четыре года мужчина снова угодил за решетку. За убийство федерального судьи Джона Вуда-младшего его приговорили к двум пожизненным срокам.
Долгие годы Вуди рассказывал в многочисленных интервью, что Чарльз был умным и начитанным человеком. Похоже, доля правды в этом есть: если верить источникам, Чарльз умел очаровывать собеседника и пользовался успехом у женщин (три брака говорят сами за себя). Вплоть до смерти отца в 2007 году Вуди исправно навещал его в тюрьме в штате Колорадо.
Злая ирония: чем популярнее и богаче становился Киану, тем больше несчастий сыпалось на его бедную голову. В 1991 году у его сестры Ким диагностировали лейкемию, в 1993 году умер близкий друг Ривер Феникс, в 1999-м (в год выхода «Матрицы») у Ривза и актрисы Дженнифер Сайм должна была родиться дочь, но ребенок умер в утробе матери за неделю до родов. Спустя два года, возвращаясь с вечеринки в доме Мэрилина Мэнсона, в автомобильной аварии погибла и сама Дженнифер. Киану нес гроб возлюбленной вместе с Дэвидом Линчем, который посвятил ей фильм «Малхолланд Драйв».
Долгие годы после этих событий актер провел в депрессии, ведя уединенный и скромный образ жизни (скромность Киану — предмет для отдельной статьи; камеры папарацци часто фиксировали его едущим в метро или жующим бутерброд в парке на лавке). К слову, сейчас актер, кажется, обрел личное счастье: с 2019 года он встречается с художницей из Лос-Анджелеса Александрой Грант.
Юность голливудской красавицы была совсем не безоблачной. Когда Шарлиз исполнилось 15 лет, ее мать застрелила отца из охотничьего ружья. Убийство признали самообороной. Отец актрисы был алкоголиком; в тот роковой вечер, будучи смертельно пьяным, он угрожал застрелить Шарлиз и ее мать Герду.
«Ни одна из выпущенных пуль в нас не попала, что само по себе чудо. Но мама, защищаясь, выстрелила сама и убила его», — сказала Терон в интервью телеканалу NPR.
Тем не менее долгие годы после трагедии Шарлиз говорила, что ее отец погиб в автокатастрофе. Когда она, наконец, решилась публично рассказать правду, то заявила, что сделала бы то же самое для своей дочери.
Звезда сериала «Американская история ужасов» пережил трагедию, когда ему было пять лет. В феврале 1967 года Дилан жил с мамой Дианой, восьмимесячной сестрой и отчимом, наркоманом и преступником Джоном Спонцой в Коннектикуте. Однажды ночью его мать, повздорив с сожителем, вывела детей на улицу и вернулась в дом. Затем Дилан услышал звуки выстрела; приехала полиция. Мальчик стоял снаружи и наблюдал, как тело его матери выносят на носилках. На суде Спонца заявил, что Диана погибла случайно, когда чистила ружье.
В 2011 году, по просьбе Дилана, дело пересмотрели. Следствие пришло к заключению, что женщину убили, потому как она была правшой, а выстрел пришелся в левый висок. Однако настоящий преступник к тому моменту уже был мертв — в 1972 году его убили подельники.
Когда слышишь имя Марлона Брандо, первое, что приходит в голову — его драматическая роль в «Крестном отце». Однако драма в жизни Брандо распространилась далеко за пределы экрана.
Трагедия коснулась двоих из его 11 биологических детей: сына Кристиана от первого брака и дочери Тариты от третьего брака. В мае 1990 года Кристиан застрелил бойфренда Тариты в доме своего отца, который в это время находился в командировке. Мотив: жалобы Тариты на побои. В суде Кристиан заявил, что убийство было случайным — он, дескать, хотел припугнуть абъюзера, но револьвер внезапно выстрелил. Его приговорили к 10 годам за непредумышленное убийство. Умоляя о смягчении приговора для своего сына, Марлон Брандо заявил в суде: «Я думаю, что, возможно, потерпел неудачу как отец». Пять лет спутся Тарита, которой диагностировали шизофрению, повесилась в доме своей матери на Таити — ни отец, ни брат, который в это время был в тюрьме, не смогли присутствовать на ее похоронах.