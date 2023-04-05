Дональд Гловер хочет вернуться к роли Лэндо Калриссиана

Я бы хотел снова сыграть Лэндо. Быть им — весело. Важно не просто вернуться, а сделать это правильно, ведь время дорогой ресурс, поэтому я бы не хотел сделать что-то ради денег или траты времени. Я бы предпочёл проводить время с людьми, которые мне нравятся. И работать над тем, что мне нравится.