Феррейра объяснила, почему она решила уйти из «Эйфории»

Поклонники были очень расстроены, когда узнали, что Барби Феррейра решила покинуть сериал HBO «Эйфория» после второго сезона. Но у звезды были на это свои идеологические причины. Впервые она раскрыла подробности этого решения в подкасте Armchair Expert Дакса Шепарда.
Как оказалось, яркая и смелая исполнительница роли Кэт не видела развития до своего персонажа. Ей предложили путь, по которому могла бы пойти её героиня, но это не подходило под формат этого шоу. Банально, но Барби устала играть «толстую лучшую подружку». Впереди она ждёт только главные роли! Однако опровергая слухи о скандале, звезда сказала, что это было обоюдное решение и звезда не ссорилась с продюсером Сэмом Левинсоном. Первое заявление актриса сделала в августе, в одном из постов в своих социальных сетях.
«После четырёх лет в роли самой особенной и загадочной героини я вынуждена попрощаться с Кэт со слезами на глазах. Я надеюсь, что многие из вас, как и я, смогли увидеть в ней себя и что она доставила вам радость. Я вложила в неё всю свою заботу и любовь, и я надеюсь, что вы, смогли это почувствовать. Люблю тебя, Кэтрин Эрнандес», — написала тогда Барби.