Феррейра объяснила, почему она решила уйти из «Эйфории»

«После четырёх лет в роли самой особенной и загадочной героини я вынуждена попрощаться с Кэт со слезами на глазах. Я надеюсь, что многие из вас, как и я, смогли увидеть в ней себя и что она доставила вам радость. Я вложила в неё всю свою заботу и любовь, и я надеюсь, что вы, смогли это почувствовать. Люблю тебя, Кэтрин Эрнандес», — написала тогда Барби.