$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Дженнифер Энистон назвала ошибкой покупку на первый гонорар за роль в «Друзьях»

Lenta.ru

Американская актриса Дженнифер Энистон назвала ошибкой покупку, которую она совершила, получив свой первый гонорар за роль персонажа Рэйчел Грин в сериале «Друзья». На эту тему она высказалась в интервью изданию Popsugar, размещенном в TikTok.

Энистон назвала ошибкой покупку на первый гонорар за роль в «Друзьях»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда рассказала, что приобрела винтажный автомобиль Mercedes-Benz 280SL кремового цвета за 13 тысяч долларов (около 30 миллионов рублей по курсу 1994 года). По ее словам, машина сломалась практически сразу, как только владелица села за руль.

«Я купила ее [машину] и поехала на ней. Потом я поехала на ней снова, и с тех пор она больше не заводилась. Она была неисправна», — вспомнила Энистон.

Актриса считает, что совершила оплошность из-за отсутствия опыта в покупке подержанных автомобилей. «Я не знала, как еще можно ее протестировать. Это была просто милая ошибка возрастом в 25 лет», — заключила она.

В марте Дженнифер Энистон сообщила о негативной реакции современной молодежи на сериал «Друзья». По ее мнению, сегодня выросло целое поколение молодых людей, которые считают сериал «Друзья» оскорбительным из-за якобы сексистских и гомофобных шуток. Она подчеркнула, что в то время люди «не были так чувствительны, как сейчас».

Актеры,Друзья,Дженнифер Энистон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий