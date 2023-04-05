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1 час назад

Умерла звезда американских сериалов Джуди Фаррелл

Lenta.ruиещё 2

Американская актриса, звезда сериалов Джуди Фаррелл скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Умерла звезда американских сериалов Джуди Фаррелл
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам сына артистки Майкла, женщина умерла в воскресенье, 2 апреля, вскоре после перенесенного инсульта. За несколько дней до смерти она была доставлена в больницу. Фаррелл находилась в крайне тяжелом состоянии — она не могла говорить и даже пожать руку родственникам, находившимся рядом.

Джуди Фаррелл была наиболее известна по роли медсестры Эйбл в сериале «Чертова служба в госпитале МЭШ». Она также работала над сценарием одного из эпизодов шоу. Актриса сыграла более чем в 20 картинах. Она также снималась в таких телешоу, как «Напряги извилины», «Долговременные отношения», «Комната 222», «Новобранцы», «Медэксперт Куинси», «Близкий незнакомец» и других.

Ранее стало известно о смерти мексиканского актера и телеведущего Андреса Гарсия. Мужчина скончался в возрасте 81 года. Сообщается, что причиной его смерти стал цирроз печени.

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