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50 минут назад

Умерла американская актриса Джуди Фаррелл

Мира Маркина

Американской актрисы Джуди Фаррелл не стало в возрасте 84 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter со слов сына артистки Майкла.

Умерла американская актриса Джуди Фаррелл
Фото: FandangoFandango

Фаррелл скончалась 2 апреля, причиной смерти стал инсульт. Последние несколько дней жизни Джуди находилась в больнице в очень тяжелом состоянии. Она не могла ни говорить, ни подать руку близким, которые находились рядом.

Фаррелл сыграла Эйбл в сериале "Чертова служба в госпитале Мэш", а также выступила сценаристкой одного из эпизодов. Помимо этого, актриса сыграла более чем в 20 фильмах, в том числе "Напряги извилины", "Долговременные отношения", "Комната 222".

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Джуди Фаррелл также писала сценарии для кинолент "Порт Чарльз", "Ребенок ниоткуда" и "Слава".

Ранее умер японский композитор Рюити Сакамото.

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