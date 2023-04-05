Умерла американская актриса Джуди Фаррелл

Американской актрисы Джуди Фаррелл не стало в возрасте 84 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter со слов сына артистки Майкла.

Фото: Fandango Fandango

Фаррелл скончалась 2 апреля, причиной смерти стал инсульт. Последние несколько дней жизни Джуди находилась в больнице в очень тяжелом состоянии. Она не могла ни говорить, ни подать руку близким, которые находились рядом.

Фаррелл сыграла Эйбл в сериале "Чертова служба в госпитале Мэш", а также выступила сценаристкой одного из эпизодов. Помимо этого, актриса сыграла более чем в 20 фильмах, в том числе "Напряги извилины", "Долговременные отношения", "Комната 222".

Джуди Фаррелл также писала сценарии для кинолент "Порт Чарльз", "Ребенок ниоткуда" и "Слава".