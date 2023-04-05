Реннер записал последние слова своей семье после страшного инцидента

Телеканал ABC выпустил первые кадры из большого интервью Джереми Реннера, которое актёр дал в конце марта. В нём артист в подробностях расскажет об инциденте — о том, что случилось, насколько тяжело проходило восстановление и поделится другими деталями произошедшего. Премьера большого интервью под названием «История ужаса, выживания и триумфа» состоится уже завтра, 6 апреля.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Самым трагичным моментом в небольшом ролике стало признание актёра о том, что прибыв в больницу, он начал записывать свои последние слова в смартфон. Реннер попросту не верил, что выживет и сможет восстановиться после настолько страшных травм, однако в итоге всё обошлось.