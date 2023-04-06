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14 минут назад

Александр Сокуров понадеялся на возвращение Кантемира Балагова в кино

Lenta.ru

Российский режиссер и сценарист Александр Сокуров выразил надежду на возвращение своего ученика Кантемира Балагова к работе в кино. Слова кинематографиста приводит Telegram-канал RTVI.

Сокуров понадеялся на возвращение Балагова в кино
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сожаление, глубокое сожаление. Я надеюсь, что он вернется к этой своей профессии, он к ней очень готов, он к ней подготовлен, к режиссерской работе, и у него, без сомнения, есть особые способности к этому. Я надеюсь, что какое-то смятение в душе, которое настало у него сейчас, пройдет и он вернется к работе в кино. Я надеюсь на это», — прокомментировал народный артист России заявление Балагова о прекращении работы в кино.

Сокуров подчеркнул, что в настоящий момент не поддерживает связь с Балаговым. «Мы не поддерживаем никакие связи с ним, с теми, кто уехал, никаких связей у меня нет, поэтому не могу ничего сказать», — подытожил постановщик.

Ранее режиссер и сценарист Кантемир Балагов заявил, что прекращает работу в кинематографе. Комментируя данное решение, он написал: «Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно». Кроме того, Балагов закрыл все свои аккаунты в соцсетях.

Актеры,Кантемир Балагов,Александр Сокуров,
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