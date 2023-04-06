Сокуров понадеялся на возвращение Балагова в кино

«Сожаление, глубокое сожаление. Я надеюсь, что он вернется к этой своей профессии, он к ней очень готов, он к ней подготовлен, к режиссерской работе, и у него, без сомнения, есть особые способности к этому. Я надеюсь, что какое-то смятение в душе, которое настало у него сейчас, пройдет и он вернется к работе в кино. Я надеюсь на это», — прокомментировал народный артист России заявление Балагова о прекращении работы в кино.