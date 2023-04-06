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1 час назад

Кто сыграет в новом боевике Ильи Найшуллера

Российская Газета

40-летняя победительница конкурса "Мисс мира" Приянка Чопра, индийская актриса, певица и модель, присоединилась к Идрису Эльбе и Джону Сине в новом проекте российского режиссера Ильи Найшуллера.

Кто сыграет в новом боевике Найшуллера
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Картина готовится для Amazon, называется "Главы государства" (Heads Of State), сценарий к ней написали Андре Немец и Джош Эппельбаум ("Миссия невыполнима: Протокол Фантом"). Сюжет пока не оглашался. Отмечено лишь, что это будет "Самолет президента" + "Успеть до полуночи".

Дата премьеры еще не обозначена. Снимать начнут в мае, сообщает Deadline.

Чопра известна по новым "Спасателям Малибу", сериалу "Куантико" и картине "Матрица: Воскрешение". Найшуллер снял "Хардкор", "Никто", спродюсировал "Я худею".

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