Кто сыграет в новом боевике Найшуллера

40-летняя победительница конкурса "Мисс мира" Приянка Чопра, индийская актриса, певица и модель, присоединилась к Идрису Эльбе и Джону Сине в новом проекте российского режиссера Ильи Найшуллера.
Картина готовится для Amazon, называется "Главы государства" (Heads Of State), сценарий к ней написали Андре Немец и Джош Эппельбаум ("Миссия невыполнима: Протокол Фантом"). Сюжет пока не оглашался. Отмечено лишь, что это будет "Самолет президента" + "Успеть до полуночи".
Дата премьеры еще не обозначена. Снимать начнут в мае, сообщает Deadline.
Чопра известна по новым "Спасателям Малибу", сериалу "Куантико" и картине "Матрица: Воскрешение". Найшуллер снял "Хардкор", "Никто", спродюсировал "Я худею".