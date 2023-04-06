Кто сыграет в новом боевике Найшуллера

40-летняя победительница конкурса "Мисс мира" Приянка Чопра, индийская актриса, певица и модель, присоединилась к Идрису Эльбе и Джону Сине в новом проекте российского режиссера Ильи Найшуллера.

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Дата премьеры еще не обозначена. Снимать начнут в мае, сообщает Deadline.