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16 минут назад

Киану Ривз сыграет главную роль в черной комедии про вышедшего в тираж голливудского актера

Российская Газета

Подтверждено, что следующей ролью Киану Ривза станет участие в черной комедии Джоны Хилла "Результат" (Outcome). Проект готовится для Apple. Хилла - постановщик, сценарист, продюсер и исполнитель одной из ролей.

Ривз сыграет главную роль в новой черной комедии
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По эксклюзивной информации THR, переговоры с Ривзом заходят на финальную стадию.

Зрителю обещана "мрачная голливудская история", в которой Киану припасена роль Рифа, глубоко травмированной экс-звезды. Рифу предстоит по сюжету "погрузиться в темные бездны прошлого, побороться со своими демонами и попытаться загладить старые грехи" - всё это после того, как всплывает таинственное видео.

О разработке проекта было объявлено еще в ноябре. Даты релиза пока нет.

Актеры,Киану Ривз,Apple,
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