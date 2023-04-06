Ривз сыграет главную роль в новой черной комедии

Подтверждено, что следующей ролью Киану Ривза станет участие в черной комедии Джоны Хилла "Результат" (Outcome). Проект готовится для Apple. Хилла - постановщик, сценарист, продюсер и исполнитель одной из ролей.

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По эксклюзивной информации THR, переговоры с Ривзом заходят на финальную стадию.

Зрителю обещана "мрачная голливудская история", в которой Киану припасена роль Рифа, глубоко травмированной экс-звезды. Рифу предстоит по сюжету "погрузиться в темные бездны прошлого, побороться со своими демонами и попытаться загладить старые грехи" - всё это после того, как всплывает таинственное видео.