Скончалась актриса  Валентина Туманова

Актриса театра и озвучивания Валентина Туманова скончалась в возрасте 91 года. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Российского академического Молодежного театра, в котором актриса прослужила с 1955 по 1971 год.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Ушла из жизни актриса Валентина Алексеевна Туманова, служившая в ЦДТ с 1955 по 1971 год и сыгравшая здесь множество прекрасных ролей, в том числе первого Тома Сойера в истории нашего театра. Светлая вам память, Валентина Алексеевна! — говорится в сообщении.

Прощание с актрисой пройдет 7 апреля, после чего Туманову похоронят на Хованском кладбище, передает Telegram-канал театра.

Валентина Туманова родилась 8 марта 1932 года. В 1955 году она окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина и сразу же вступила в труппу РАМТ.