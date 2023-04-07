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1 час назад

Скончалась актриса  Валентина Туманова

Вечерняя Москва

Актриса театра и озвучивания Валентина Туманова скончалась в возрасте 91 года. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Российского академического Молодежного театра, в котором актриса прослужила с 1955 по 1971 год.

Скончалась актриса Валентина Туманова
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Ушла из жизни актриса Валентина Алексеевна Туманова, служившая в ЦДТ с 1955 по 1971 год и сыгравшая здесь множество прекрасных ролей, в том числе первого Тома Сойера в истории нашего театра. Светлая вам память, Валентина Алексеевна! — говорится в сообщении.

Прощание с актрисой пройдет 7 апреля, после чего Туманову похоронят на Хованском кладбище, передает Telegram-канал театра.

Валентина Туманова родилась 8 марта 1932 года. В 1955 году она окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина и сразу же вступила в труппу РАМТ.

Покинув театр в 1975 году, актриса до 2000 года работала с детьми в школьной театральной самодеятельности. Туманова также работала на радио и в дубляже советских мультфильмов.

Актеры,Том Сойер,
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