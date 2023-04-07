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2 часа назад

Джек Блэк похвалил сериал по The Last of Us

Игромания.руиещё 1

Популярный американский актёр, комик и музыкант Джек Блэк признался, что ему очень нравятся мультимедийные адаптации видеоигр — при условии, если их делали с «правильным отношением».

Джек Блэк похвалил сериал по The Last of Us
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Так, Блэк похвалил недавний сериал The Last of Us на HBO, который, по его словам, остался верным исходному материалу. Он также предсказал, что шоу «соберёт все награды».

Актёр отметил, что в ближайшие годы студии будут стремиться адаптировать ещё больше игр. Сам Блэк хотел бы увидеть фильм по Red Dead Redemption. По его словам, история в этой игре настолько же хороша, как и история в The Last of Us — а может даже лучше.

Напомним, что Блэк не только считает себя хардкорным геймером, но и уже давно принимает участие в озвучании игровых персонажей. В его карьере засветились такие проекты, как Brütal Legend, Broken Age, Tony Hawk's Pro Skater, Psychonauts 2 и High on Life. Кроме того, Блэк озвучил Боузера в новом полнометражном мультфильме про Марио и робота Клэптрэпа в грядущей экранизации Borderlands.

Актеры,Джек Блэк,
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