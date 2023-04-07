Джек Блэк похвалил сериал по The Last of Us

Популярный американский актёр, комик и музыкант Джек Блэк признался, что ему очень нравятся мультимедийные адаптации видеоигр — при условии, если их делали с «правильным отношением».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Так, Блэк похвалил недавний сериал The Last of Us на HBO, который, по его словам, остался верным исходному материалу. Он также предсказал, что шоу «соберёт все награды».

Актёр отметил, что в ближайшие годы студии будут стремиться адаптировать ещё больше игр. Сам Блэк хотел бы увидеть фильм по Red Dead Redemption. По его словам, история в этой игре настолько же хороша, как и история в The Last of Us — а может даже лучше.