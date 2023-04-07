Джек Блэк похвалил сериал по The Last of Us

Популярный американский актёр, комик и музыкант Джек Блэк признался, что ему очень нравятся мультимедийные адаптации видеоигр — при условии, если их делали с «правильным отношением».
Так, Блэк похвалил недавний сериал The Last of Us на HBO, который, по его словам, остался верным исходному материалу. Он также предсказал, что шоу «соберёт все награды».
Актёр отметил, что в ближайшие годы студии будут стремиться адаптировать ещё больше игр. Сам Блэк хотел бы увидеть фильм по Red Dead Redemption. По его словам, история в этой игре настолько же хороша, как и история в The Last of Us — а может даже лучше.
Напомним, что Блэк не только считает себя хардкорным геймером, но и уже давно принимает участие в озвучании игровых персонажей. В его карьере засветились такие проекты, как Brütal Legend, Broken Age, Tony Hawk's Pro Skater, Psychonauts 2 и High on Life. Кроме того, Блэк озвучил Боузера в новом полнометражном мультфильме про Марио и робота Клэптрэпа в грядущей экранизации Borderlands.