Актриса Николь Кидман сыграет сразу в двух эротических фильмах. Об этом пишет издание Daily Mail.

55-летняя актриса снимется в двух триллерах — "Холланд, Мичиган" и Babygirl. В первом фильме режиссера Мими Кейва Николь Кидман исполнит роль учительницы, которая заводит роман, чтобы отомстить бывшему супругу. Во втором она сыграет 41-летнюю женщину-карьеристку, которая начинает связь с 21-летним стажером.