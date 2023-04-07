Актриса Николь Кидман сыграет сразу в двух эротических фильмах. Об этом пишет издание Daily Mail.
55-летняя актриса снимется в двух триллерах — "Холланд, Мичиган" и Babygirl. В первом фильме режиссера Мими Кейва Николь Кидман исполнит роль учительницы, которая заводит роман, чтобы отомстить бывшему супругу. Во втором она сыграет 41-летнюю женщину-карьеристку, которая начинает связь с 21-летним стажером.
24 года назад Николь Кидман снялась в знаменитом эротическом триллере "С широко закрытыми глазами". В ленте Стенли Кубрика 1999 года 31-летняя на тот момент актриса сыграла вместе с бывшим мужем Томом Крузом.
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